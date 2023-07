Stockcar: Laperle premier, Lessard troisième

Le coureur Patrick Laperle a remporté une deuxième course cette saison lors de la 5e compétition de la série ACT LMS Québec, disputée hier à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Le Beauceron Raphaël Lessard a terminé troisième dans cette même épreuve qui consistait en une finale de 150 tours.

Les pilotes se sont présentés à cette cinquième course du championnat de la série sachant que les quatre premières courses avaient couronnées des vainqueurs différents.

La première qualification a été remportée par le no 51 de Jeff Côté. Patrick Laperle dans la no 91, commandité par Habitations Dany Lagacé et Excavation René Morency, va chercher le meilleur différentiel (+3) mais n’est pas éligible à partir dans le top 10, ayant déjà remporté une finale cette saison. La deuxième qualification est l’affaire de William Larue dans la voiture no 55. Le no 19 de Dany Trépanier va pour sa part chercher le meilleur différentiel (+2) qui sera suffisant pour décrocher la position de tête pour la finale de 150 tours. La dernière qualification est remportée par le no 21 d’Alexendre Tardif qui va également chercher le meilleur différentiel (+1).

Dès le départ de la finale, Trépanier, chapeauté par XPN World et Construction JC7, qui a démontré de la vitesse tout au long de la journée étant présent dans le top 5 des chronos de toutes les pratiques, se sauve en tête. Il mène ainsi une première moitié d’épreuve qui se déroule à toute allure jusqu’à ce qu’un jaune survienne au 75e passage. À ce moment son plus proche poursuivant, William Larue, semblait en mesure de faire fonctionner la ligne extérieure pour gagner du terrain sur le meneur.

La 3e groove a été très populaire pour ceux qui tenaient à conserver le rythme de la course. D’ailleurs, à cette relance, Larue ne prend que quelques tours pour s’emparer de la tête jusqu’à une neutralisation au 120e tour.

La relance suivante vient changer grandement l’ordre des choses alors que Trépanier reprend la tête tandis que Maxime Gauvreau dans la no 17 vient se pointer le nez en deuxième position et que Laperle réussit à percer le top 3. Les tours suivants donnent beaucoup d’action avec des luttes à deux, troisd et même quatre de large, les pilotes utilisant chaque pouces disponible sur la piste.

Finalement, Patrick Laperle ressort gagnant de cette course. Il devient ainsi le premier pilote sous la sanction ACT (tant sur le circuit américain que québécois) à remporter une deuxième course cette saison. Derrière lui sur le podium, on retrouve Gauvreau, sponsorisé par Carrossier ProColor Beloeil et Capteurs GR, qui monte sur le podium pour une deuxième semaine consécutive. Finalement la troisième marche est occupée par le no 48 de Raphaël Lessard qui a effectué toute une remontée lui qui était parti de la 22e et dernière position. Le top 5 est complété par William Larue et Dany Trépanier qui ont su rester aux avant postes pendant les 150 tours de la finale.

Autres courses

Plusieurs autres courses étaient au programme samedi à Vallée-Jonction.

Dans la catégorie Sport compact senior, Éric Thibault a su s’emparer de la tête dès le premier tour pour aller chercher la victoire. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Éric Desponts alors que Matthew Lambert ferme la marche. Le top 5 est complété par Dale Darveau et Chloé Grondin.

Du côté de la division Vintage, Jeff Côté est parti de l’arrière pour remonter les positions une à une pour ainsi aller chercher la victoire de cette finale. Alexandre Tessier a terminé en 2e position et Patrick Verner, en troisième place. François Becksted et Claude Jean ont complété le top 5 de la soirée.

Par ailleurs, quelques 23 pilotes se sont présentés à la ligne de départ de la division Sport Compact Développement. C'est Vincent Blouin qui a obtenu la victoire en finale. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Samuel Langlois, qui a effectué une superbe remontée étant parti de la 9e position. Jérémy Poulin est parvenu à protéger sa position de départ en finale pour firnir en 3e place. Pour conclure le top 5 on retrouve deux nouveaux venus dans la division soit, Jonathan St-Amant et David Royer.

Enfin, dans le Challenge Légendes Modifiées, la finale a été remportée par Jessy Lambert, suivi par Alexandre Jeannotte et Félix-Antoine Comeau. Maxime Prud’homme et Éric Boisclair complètent le top 5.

Rédaction: Sonia Godbout et Maxime Gagné.