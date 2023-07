Une fin de semaine chargée à l'Autodrome Chaudière

L’Autodrome Chaudière prévoit une programmation triple avec trois événements qui s’y tiendront ces vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet.

Pour l’occasion les courses seront en vedettes le vendredi soir et dimanche après-midi alors que le samedi soir sera plutôt musical.

Vendredi 28 Juillet 2023

Nascar Truck – Aménagements ML 100

Les pilotes Nascar Truck seront de retour en action pour leur quatrième course de la saison. Au moment d’écrire ces lignes, 17 pilotes ont confirmé leur présence pour une des courses les plus longues de leur saison alors qu’ils se disputeront une finale de 100 tours. Carl Vachon dans le no.118 a une avance de 8 points sur son plus proche poursuivant, Cédric Lemay dans le no.16. Ce dernier a lui-même une priorité de 7 points sur Jérémy Bergeron dans la no.81 qui occupe le 3e rang. Derrière eux le top 5 se complète du no.92 de Jonathan Desbiens et du no.192 d’Anthony Lessard qui ne concèdent que quelques points au troisième rang. Après cette course, la moitié de la saison Nascar Truck sera complétée. Pour l’occasion, c’est Martin Bisson qui sera au volant de la camionnette de Carl Vachon.

Nascar Sport Compact Sénior – Les Entreprises Daniel Carré

Du côté des Nascar Sport Compact Sénior, nous avons eu droit à la course la plus serrée dans leur division lors du dernier programme. Celle-ci a également tout chamboulé au championnat alors que nous avons désormais une égalité au sommet entre le no.54 de Matthew Lambert et la no.32 de Chloé Grondin. Avec seulement un seul petit point derrière eux, on retrouve le champion défendant Éric Desponts dans le no.51. Le pilote recru Jean-Christophe Bolduc dans le no.141 ainsi que le no.3 d’Éric Thibault ferment le top 5. La catégorie élite de voiture 4 cylindres de l’Autodrome Chaudière sera en piste pour une finale de 40 tours qui vous garderont sur le bout de votre siège.

Nascar Vintage – Excavation A.D. Roy

Pour les Nascar Vintage, avec quatre courses de complétées sur un total de huit, c’est le no.10ME de Claude Jean qui trône au sommet du classement. Ce dernier a su se forger une belle avance de 8 points depuis le début de la saison. Derrière lui, le no.71 de Claude Goupil a toutefois une avance d’un point sur François Becksted dans la no.8 qui occupe le troisième rang. Patrick Verner dans le no.B45 et Alexandre Tessier dans la no.34 complètent le top 5 et voudront profiter de la soirée de vendredi pour se rapprocher du sommet du classement! C’est une finale de 30 tours qui attend les pilotes de cette division vendredi soir.

Nascar Sport Compact Développement – Desbiens Fer et Métaux

Finalement les pilotes de la classe Nascar Sport Compact Développement bénéficieront d’une soirée spéciale alors qu’une finale de 50 tours les attend en plus d’une présentation arrêtée des pilotes avant le départ de la course. Après avoir vu en piste un sommet de 23 pilotes dans cette catégorie lors de notre dernier programme, nous sommes en droit de nous attendre à toute une prestation en piste étant donné le nombre de pilotes en piste chaque semaine dans cette division. Le top 5 du classement général n’étant séparé que de 13 points, tous voudront tirer leur épingle du jeu. En ce moment au sommet du classement on retrouve le no.84 de Samuel Langlois suivi de la no.12 de Maude Sylvain et du no.95 de Clovis Poulin. Derrière eux, ce sont les no.10 d’Anthony Guérard et no.18 de Jérémy Poulin qui complètent le top 5.

Samedi 29 Juillet 2023

Alter Ego Experience

Alter Ego est une revue musicale des années 70, 80, 90 et 00 où défilent sans relâche, sous forme de medleys, les plus grands succès du répertoire pop, rock et disco. L’énergie, la musique, la danse et les multiples changements de costumes sont à l’honneur dans cette production haute en couleurs et en rebondissements. Le point fort de cette production se situe dans la personnification des artistes qui ont marqué ces décennies.

Ce spectacle extravagant rempli de surprises est l’essence pure de la chimie transmise par les 7 chanteurs et 3 musiciens qui se donnent sur scène afin de vous offrir une prestation à couper le souffle ! Imités avec brio et succès par les interprètes, le public verra apparaître sur scène: Michael Jackson, Madonna, Cindy Lauper, Boy George, Billy Idol et Lady Gaga pour ne nommer que ceux-ci. Cette revue musicale de 90 minutes est à l’image de ces années excentriques : électrisante et inoubliable !

Le spectacle débutera dès 20 h 30.

Dimanche 30 Juillet 2023

Série Mini Sportsman Québec – Fromagerie Victoria

Les jeunes pilotes de la Série Mini Sportsman Québec seront de retour pour une deuxième fois cette saison avec une après-midi de course. D’une part, la division élite de la série sera présente avec des pilotes qui sont en pleine progression depuis le début de la saison et qui démontrent de plus en plus de vitesse. En plus de cela les pilotes de la division élite de la série seront également sur place eux qui négocient le tracé de l’Autodrome Chaudière à des vitesses impressionnantes! Les deux divisions de la série seront en piste chacune pour deux finales de 30 tours où ces jeunes pilotes sauront vous impressionner par l’habileté qu’ils ont derrière un volant à un si jeune âge!

Triple couronne féminine – MAC Construction

Après avoir été lancée lors du programme d’ouverture de la saison 2023 de l’Autodrome Chaudière, la triple couronne féminine sera de retour ce dimanche pour la deuxième course de la saison. Celle-ci vise à mettre en valeur le talent féminin et invite les propriétaires de voitures 4 cylindres à venir participer à une finale prévue de 50 tours. La première course de la saison avait été remportée par la no.46 Ashley Mercier, une régulière de la division Nascar Sport Compact Sénior. Derrière elle sur le podium, on retrouve la no.26 Kathy Pelletier et finalement une autre régulière de l’Autodrome, Léonie Perreault dans la no.48. Depuis la création de cette triple couronne en 2022 nous avons toujours eu droit à de belles courses et nous sommes en droit de nous attendre au même genre de performance ce weekend!

Avec la collaboration de Sonia Godbout et Maxime Gagné, relationnistes.