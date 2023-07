Perséides 2023: quand le ciel se donne en spectacle

Chaque année, le ciel des nuits d'été vers la mi-août réserve de très belles surprises. La pluie de météores des Perséides offre un spectacle magnifique pour tous les amateurs d'astronomie, mais aussi pour ceux qui aiment admirer le ciel étoilé.

Si le ciel d'août est aussi attendu, c'est parce qu'il offre un spectacle unique. En effet, la Terre, à ce moment de l'année se rapproche de l'orbite de la comète périodique 109P/Swift-Tuttle. Ce sont les milliards de particules de poussière de son orbite qui créent les pluies d'étoiles filantes.

Pour cette année 2023, la pluie de météores est attendue, à son intensité maximum, entre le 12 août à 22 h et le 13 août à 13 h, heure de l'Est. En espérant donc que le temps soit dégagé, la nuit du 12 au 13 août sera celle à ne surtout pas manquer.

Cependant, les nuits de la fin juillet/début août, mais aussi celles qui suivent le 13 août ne sont pas à laisser de côté. En effet, même si l'intensité n'est pas aussi élevée, ces nuits pourraient être aussi de fabuleux spectacles, si les conditions météorologiques sont réunies.

En effet, les Perséides sont actives à plus faible intensité à partir de la mi-juillet et ce, jusqu'à la troisième semaine d'août. Alors une chose à faire: ouvrez les yeux, et faites vos voeux!