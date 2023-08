Course automobile: un doublé pour le Beauceron Alexis Cliche

La journée du samedi 12 août sera remplie à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Cinq catégories différentes seront présentées et mettent en vedette plusieurs pilotes et légendes locales. D'abord, Raphael Lessard devra protéger sa première place pour l'ACT LMS Qc- XPN World. Il ne détient que 11 points devant son plus proche poursuivant de ...