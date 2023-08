« Saint-Éphrem en course» de retour le 24 septembre

La deuxième édition de Saint-Éphrem aura lieu le 24 septembre prochain. Trois courses différentes seront proposées afin d'inclure tous les niveaux.

Cette année, les coureurs pourront profiter d'un défi de 2 et 5 km en course ou marche, ainsi qu'un défi de 10 km en course.

Plusieurs nouveautés seront au programme avec le 2 km qui comportera un défi école et un prix spécial aux gagnants.

Pour le défi 5 km, il intégrera un défi entreprise, afin de promouvoir la performance d'équipe avec cinq membres minimum à l'inscription. Un trophée personnalisé leur sera remis.

Également, le chronométrage professionnel de Sport chrono sera sur place. Pour rappel, Saint-Éphrem en Course est composé d'un comité souhaitant promouvoir et sensibiliser toute la population de Saint-Éphrem ainsi que les villages environnants de l’importance de l’activité physique et l’adoption de saine habitude de vie.

Le départ se fera du Centre des loisirs Saint-Éphrem.