Condors hockey: une grosse acquisition en défense

L'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a fait l'acquisition du défenseur Édouard Carrier du Titan de Princeville. En retour, l'établissement beauceron lègue un choix de deuxième ronde ainsi que des considérations futures.

Le joueur originaire de Lévis arrive avec beaucoup d'expérience, du haut de ses 20 ans. Les trois dernières années, il les a passées dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), avec trois équipes différentes.

C'est avec les Tigres de Victoriaville, les Remparts de Québec et les Saguenéens de Chicoutimi qu'il a cumulé 17 points en 103 matchs dans la meilleure ligue junior de la province.

L'homme de 5 pieds et 10 pouces s'amène donc à Saint-Georges-de-Beauce pour y terminer ses études en Sciences de la nature, en plus d'évoluer dans la Ligue de hockey junior AAA.

L'objectif pour le vétéran défenseur sera éventuellement de rejoindre les rangs universitaires. C'est du moins ce qu'il a déclaré dans un communiqué de presse.

« J’espère contribuer aux succès de l’équipe et aider les Condors à remporter le dernier match de l’année dans la LHJAAAQ. L’objectif est de gagner le plus de matchs possible et attirer l’intérêt des Universités. »

Ce dernier s'est également confié sur son arrivée prochaine dans le noyau de la Beauce. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je déménage à St-Georges, nous allons être quelques vétérans dans une maison de chambre et je veux les aider à changer la fin du parcours ! »

Carrier a déjà côtoyé le capitaine des Condors Dylan Champagne auparavant, avec les Chevaliers de Lévis. Ils ont d'ailleurs fait partie de cette équipe de 2018-2019 avec un certain Joshua Roy.