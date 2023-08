Condors football: 30 recrues prometteuses au camp d'entraînement

La nouvelle saison des Condors football du Cégep Beauce-Appalaches marquera le retour en force en division 2 du RSEQ. Elle sera d'autant plus spéciale puisque la formation de l'entraîneur-chef Marc Loranger célèbre également cette année son 50e anniversaire.

C’est avec une détermination renouvelée que les Condors football seront sur le terrain cet automne, portés par leurs précédentes victoires en division 3 des 44e et 45e finales du Bol d'Or.

L'excitation était palpable alors que plus de 75 joueurs, dont 30 recrues prometteuses, se sont réunis pour inaugurer le camp d'entraînement qui s'est tenu ce samedi 12 août. Cette journée intensive s’est caractérisée par des séances d'entraînement, des simulations de jeu et des évaluations pour révéler les forces de chaque joueur. Les vétérans de l'équipe ont été rejoints par les recrues apportant une nouvelle énergie.

Selon l'entraîneur-chef, cette saison se présente comme une opportunité pour chaque joueur de perfectionner ses compétences face à la concurrence accrue de la division 2. « Ce changement marque une étape décisive pour notre équipe, ajoute-t-il. La compétition s'intensifie, mais nos joueurs sont résolus à relever ce défi de front. »

Parmi les noms à surveiller du côté offensif, le quart-arrière de deuxième année, Jérémy Hayes, fera face au potentiel élevé de la recrue Charles Boulianne. De plus, le porteur de ballon de troisième année, Zachary Roy, et le receveur talentueux, Louis Drolet, renforceront l’arsenal offensif, promettant de captiver les supporters à chaque jeu.

Sur la scène défensive, les joueurs de ligne Xavier Fortin et Jason Goupil entament leur deuxième saison avec une expérience accrue et une détermination redoublée. Les secondeurs de ligne William Carrier et Valentin Robin, ainsi que le demi défensif Édouard Loignon, sont prêts à relever le défi de la division 2.

Le coup d'envoi sera donné le 2 septembre prochain à 19 h 30 alors que l’équipe beauceronne affrontera le Cégep de Lionel-Groulx. Les autres matchs à domicile auront lieu le 9 septembre (Trois-Rivières), le 30 septembre (Ahuntsic) et le 21 octobre (Sherbrooke).

Le match d’ouverture de la saison sera également l’occasion de rassembler les anciens Condors alors qu’une journée retrouvailles est organisée afin de célébrer l'héritage sportif de l'équipe. Cet événement unique permettra de revivre les moments mémorables et de renforcer les liens entre les générations Condors. Tous les détails sont disponibles sur le groupe Facebook Condors - Football.