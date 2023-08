Soccer: l'équipe Légion de Nouvelle-Beauce en demi-finale

L'Autodrome Chaudière présentera une autre journée de course, le 26 août à venir. Quatre catégories seront en pistes et plusieurs vont avoir un impact important sur le classement. Carl Vachon, Chloé Grondin, et Dale Darveau auront d'importants défis à relever. Le Beauceron Carl Vachon aura comme objectif de récolter un maximum de point dans le ...