David Dallaire élu capitaine honoraire des Dragons de Saint-Georges

L’organisation des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges a choisi David Dallaire à titre de capitaine honoraire pour la saison 2023, qui débutera le vendredi 1er septembre.

Celui qui portait le numéro 11 avec les Dragons Midget en 2014 et 2015 évolue maintenant au sein des Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de Football (LCF), après avoir été repêché en mai dernier

Le jeune athlète de 24 ans conserve de bons souvenirs de son passage avec les Dragons, notamment lors d'une victoire en finale de division au Cadet et deux participations en finale au Midget. « Ce fut de bons moments, marqués

de discipline et de travail sans relâche! », a partagé David Dallaire.

« Ce que je retiens le plus de mon parcours aux Dragons, c’est que ce n’est pas la vitesse d’un joueur au 40 verges qui fait son talent! », a encore ajouté celui qui est ensuite passé par les Condors du Cégep Beauce- Appalaches, puis le Rouge et Or de l’Université Laval.

Un modèle pour tous les étudiants

Depuis plusieurs années, les Dragons nomment un capitaine honoraire pour la saison. Le choix s’est arrêté sur David Dallaire cette année, parce qu’il fut, tout au long de son parcours, un modèle d’étudiant-athlète, non seulement pour ses réalisations sur le terrain de football, mais aussi pour son éthique de travail l’ayant mené à l’excellence.

En ce qui concerne le début de saison des Dragons Juvénile, le calendrier 2023 comptera huit matchs de saison régulière. La première partie étant à domicile le 1er septembre prochain contre les Aigles d'Or, à 19 h 30.



Pour leur part, les Dragons Cadet débuteront leur saison sur la route, le samedi 2 septembre à 13 h, en visitant les Lynx du Pavillon Wilbrod- Dufour d’Alma, et effectueront leur rentrée à domicile le vendredi 8 septembre à 16 h, en accueillant les Patriotes de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

Au niveau benjamin, les Dragons de deuxième secondaire rejoindront les autres équipes de leur division pour un jamboree au terrain de l’Externat Saint-Jean-Eudes de Québec, le samedi 9 septembre, à compter de 9 h 30.

Enfin, les Dragons Atome de l’École des Deux-Rives débuteront leur à domicile, eux aussi par un jamboree en compagnie de trois autres équipes, le dimanche 17 septembre à compter de 13 h 30 au terrain synthétique.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin, responsable des communications.