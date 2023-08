Une nouvelle ligue de hockey féminin verra le jour en janvier

La Ligue professionnelle de hockey féminin lancera ses activités en janvier avec la naissance de six nouvelles équipes à travers l'Amérique du Nord.

Les formations seront situées à Montréal, Ottawa, Toronto, New York, Boston et au Minnesota.

« Lorsque je grandissais, j'étais une des rares filles qui jouaient au hockey. J'ai eu la chance de représenter le Canada pendant 17 ans et de participer à cinq Jeux olympiques, mais je n'avais jamais rêvé que quelque chose comme ça se produirait », a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF, lors de la conférence de presse de mardi.

Hefford a gagné l'or quatre fois aux Olympiques (2002, 2006, 2010 et 2014) ainsi que l'argent (1998) et elle a fait son entrée au Temple de la renommée du hockey en 2018. Pour elle, mais aussi pour plusieurs joueuses de toutes les générations, c'est un rêve qui se réalise.

« Je suis très excitée. C’est une très belle nouvelle. On se faisait demander depuis longtemps quand c’était pour arriver. Je disais que c’était pour arriver. Je peux enfin le dire. Il y aura une seule ligue pour le hockey féminin au mois de janvier [...] Les petites filles pourront maintenant rêver de jouer dans cette ligue », a pour sa part déclaré la Beauceronne, Marie-Philip Poulin, au Journal de Montréal lors de l'annonce. La glorieuse attaquante et capitaine de l’équipe canadienne, est aussi une quadruple médaillée olympique. Rappelons qu'elle est également consultante au développement des joueurs chez le Canadien depuis le mois de juin 2022,

La LPHF sera soutenue financièrement par Mark et Kimbra Walter, qui sont propriétaires des Dodgers de Los Angeles. On retrouvera sur son conseil d'administration la légende du tennis féminin Billie Jean King, la dirigeante sportive Ilana Kloss, le président des Dodgers Stan Kasten et le vice-président principal chargé de la stratégie commerciale des Dodgers Royce Cohen.

« La Ligue nationale de hockey veut féliciter la Ligue professionnelle de hockey féminin à la suite de l'annonce d'aujourd'hui, a indiqué la LNH par voie de communiqué. Nous demeurons engagés à soutenir le hockey féminin et nous avons hâte de travailler avec la LPHF pour aider la croissance de notre sport. »

La ligue tiendra une période de 10 jours pour la signature des joueuses autonomes, à partir du 1er septembre. Le repêchage inaugural de la LPHF aura lieu le 18 septembre.

Chaque équipe pourra avoir 20 joueuses sous contrat lors de l'ouverture des camps d'entraînement en novembre.