Hockey: premier match, première victoire pour les Condors

Pour son premier match hors concours de la saison, l'équipe de hockey des Condors a remporté une victoire de 6 à 3 face au Titan de Princeville.

C'est Dylan Champagne, assisté par Charles-Étienne Hébert qui a ouvert le score après seulement 1 min et 39 secs de jeu. Quelques minutes plus tard, Charles-Antoine Beauregard, assisté par Charles-Étienne Hébert et Dylanc Champagne inscrit un deuxième but. Justin Breton, assisté par Jean-Raphaël Roy marque le troisième point de cette première période.

Le Titan de Princeville marque son premier but en milieu de deuxième période, rapidement suivant par un quatrième point des Condors inscrit par Jean-Raphaël Roy, assisté par Louis-Joseph Lagueux. Les visiteurs marquent un deuxième but à 17 min 32. Puis, 30 secondes avant la fin de la période, Alexis Gagné marque un but, assisté par Jérémy Roy et Xavier Labbé.

Enfin, le Titan inscrit un troisième point en troisième période. Puis le match se conclut par un sixième point des Condors, marqué par Alexandre Lamarre, assisté par Justin Breton et Jean-Raphaël Roy.

Jean-Raphaël Roy a obtenu la 1ère étoile de ce match.

LesCondors hockey sont sur la route aujourd'hui pour un autre match hors concours durant lequel ils affronteront l'équipe de Côte-du-Sud à Matane, dès 19h45.