LPHF: Marie-Philip Poulin à Montréal?

Quelque 72 heures après l'annonce que Montréal sera l'une des six villes fondatrices de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), Danièle Sauvageau a été nommée au poste de directrice générale de cette formation.

Depuis 13 h vendredi et jusqu'au 10 septembre, les DG ont l'opportunité d'embaucher trois joueuses autonomes.

Évidemment, à Montréal, on peut facilement imaginer voir l'attaquante Marie-Philip Poulin et la gardienne de but Ann-Renée Desbiens se joindre à l'équipe.

Questionnée sur la possibilité qu'il y ait une surenchère, notamment pour Poulin, Sauvageau s'est contentée de dire qu'elle était confiante, sans aller plus loin.

Sauvageau a d'ailleurs abordé l'importance de l'identité au sein de la franchise.

« C'est essentiel d'avoir une joueuse locale comme visage de cette équipe professionnelle et de bâtir une franchise qui représente une identité pour que les gens puissent s'y identifier, c'est crucial. », a-t-elle énoncé.

Si Sauvageau était au comble du bonheur à la suite de sa nomination, le hasard n'a toutefois pas joué en sa faveur lors du tirage au sort en vue du repêchage inaugural du circuit, le 18 septembre.

La formation montréalaise aura en effet le sixième et dernier choix de la ronde initiale, immédiatement après Ottawa, a confirmé la LPHF.

Le repêchage comptera 15 rondes et fonctionnera en mode serpentin, ce qui signifie que Montréal aura le premier choix en deuxième ronde. Ce processus sera répété lors des rondes subséquentes.

Minnesota a remporté ce tirage au sort, et Toronto détiendra le deuxième choix.

Michel Lamarche, La Presse Canadienne