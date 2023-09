Une dernière compétition en Mauricie pour Canotage Beauce

L'équipe de Canotage Beauce avait rendez-vous, la fin de semaine passée, à la 90e édition de la Classique Internationale de canots de la Mauricie.

Pour cette édition, les femmes étaient mises de l’avant. Canotage Beauce a d’ailleurs remporté la bourse décernée à l’équipe qui complétait l’épreuve avec l’embarcation majoritairement composée de femmes.

Lors de ces trois jours de compétition entre La Tuque et Trois-Rivières, l’équipe a parcouru près de 200 kilomètres en mettant en vedette ses huit femmes et ses quatre recrues.

C’est sous un soleil de plomb que cette 90e édition s’est principalement déroulée. Des vents forts accompagnés de vagues étaient également de la partie le samedi, alors que les embarcations devaient parcourir les 80 premiers kilomètres de la compétition.

Dans l'équipe beauceronne, aucun rameur n’a subi de coup de chaleur ou de blessure. L’équipe de ravitailleurs a aussi aidé au bon déroulement de la compétition en ravitaillant les rameurs qui parfois ne sortaient pas du canot de la journée.

En plus de présenter une équipe majoritairement féminine, Canotage Beauce est une équipe multigénérationnelle dont la moyenne d’âge est sans doute la plus élevée du circuit. En effet, pour parcourir les 200 kilomètres entrecoupés de quatre portages, l’équipe a pu compter sur des rameurs et des rameuses âgés entre 14 et 63 ans.

La saison de compétition est maintenant derrière Canotage Beauce, mais l’équipe poursuivra ses entrainements pour le plaisir de la rame, et ce, jusqu’à l’arrivée des glaces.