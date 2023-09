Condors hockey: « une équipe avec de belles ambitions », dit Jonathan Ferland

Voir la galerie de photos

Les joueurs des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches seront de retour sur la glace pour leur premier match de la saison contre les Phoénix de Montréal, ce vendredi 8 septembre à Sainte-Marie.

Pour l'occasion, EnBeauce.com est allé rencontrer l'entraîneur-chef, Jonathan Ferland, afin de parler des objectifs de cette nouvelle saison.

Sortant d'une saison régulière où ils avaient accroché la troisième place, et surtout d'une finale malheureuse contre Terrebonne, les Condors ont encore de belles ambitions pour ce retour à la compétition.

« Si l'on compare (le niveau) avec l'effectif de l'an passé après les 70 matchs avec les séries et les entraînements, l'équipe se forme, l'habilité, les transitions, on apprend à se connaître, » a expliqué Jonathan Ferland.

« On commence en bas de l'échelle, on a des étapes à gravir pour devenir l'équipe que l'on veut devenir. Mais c'est sûr qu'on a un bon groupe et on est content des joueurs qui reviennent ».

Beaucoup de joueurs de l'année passée font leur retour

Parmi les retours, celui de William Gagné, élu joueur le plus utile des séries. Il sera accompagné de Mathieu Martel, Maxime Poirier ou encore Philippe Vézina en défense.

À l'attaque, les partisans des Condors seront heureux de retrouver Dylan Champagne, Charles-Étienne Hébert, Alexis Gagné, Jérémy Roy, Alexandre Lamarre ou encore Xavier Labbé.

« Beaucoup de joueurs qui étaient là l'année passée, et qui ont eu un gros rôle à jouer dans nos succès, sont de retour. C'est le fun de voir que notre produit attire les jeunes d'ici, et de les revoir année après année pour performer, a indiqué l'entraîneur-chef.

« On a ajouté des joueurs de qualité pour s'assurer qu'on ait une édition 23-24 avec de belles ambitions sur la glace et qui a surtout un très gros potentiel » a-t-il conclu.

Visionnez l'entrevue vidéo intégrale de Jonathan Ferland ci-dessus.