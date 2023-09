Autodrome Chaudière: Raphaël Lessard récolte son deuxième Bacon Bowl

La course Bacon Bowl 300 avait lieu cette fin de semaine à l'Autodrome Chaudière de Vallée Jonction. Le Beauceron Raphaël Lessard remporte cette prestigieuse course pour la deuxième année consécutive.

C’est avec des estrades pleines à craquer que les amateurs de stock-car sont venus voir la course la plus attendue de l’année à l’Autodrome Chaudière.

Dès le début des pratiques, la compétition est déjà au rendez-vous, alors qu’à peine deux dixièmes de secondes séparent les 10 meilleurs pilotes dans chacune des trois séances de pratique.

Ce sont respectivement Alexendre Tardif, Alex Labbé et Raphaël Lessard qui vont chercher les meilleurs temps d’essais. La table était mise pour un programme de courses relevé. Jeff Côté vient chercher la victoire dans la première course de qualification alors que le meilleur différentiel revient à Mathieu Kingsbury.

Dans la seconde qualification, Maxime Gauvreau vient chercher la victoire et Michael Lavoie récolte le meilleur différentiel. Dans la dernière qualification, de William Larue s’impose alors que Marc Bégin dans la voiture récolte le meilleur différentiel.

C’est d’ailleurs ce dernier qui mènera donc le contingent de 26 pilotes au départ du Bacon Bowl 300 présenté par Beauce Auto Ford. Bégin échangera la pôle avec Kingsbury dans les premiers tours mais le pilote de la finira par prendre la pôle pour la première portion de l’épreuve. Il finira par être rejoint par le de Jonathan Bouvrette qui vient lui ravir la tête au 31e passage.

Bouvrette prend les commandes de l’épreuve, mais, Kingsbury n’ayant pas dit son dernier mot, vient à nouveau reprendre son dû au jusqu’au 100e tour de la course. C’est à ce moment qu’un certain Raphaël Lessard conclut une méthodique remontée lui qui avait amorcé la course au 10e rang. À l’arrêt de la mi-course, Lessard est toujours aux avants-postes, mais derrière lui le top 5 est chaudement disputé entre Kingsbury, Côté, Gauvreau et Larue.

À la relance, on a senti que l’intensité a monté d’un cran. Alex Labbé qui avait débuté la course au 13e rang amorce alors une remontée qui l’amènera éventuellement en 2e position. Il réussit en fin de course à mettre de la pression sur Lessard, mais ce ne sera pas suffisant pour lui arracher sa première position.

Lessard met donc la main sur un deuxième Bacon Bowl consécutif. Alex Labbé termine deuxième. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Jeff Côté lui qui aura offert toute une performance réussissant à se maintenir dans le top 10 pendant toute la durée de l’épreuve. Le top 5 est complété par Alexendre Tardif et Jonathan Bouvrette.

Éric Jr. Lehoux en tête dans la Nascar Truc

Du côté des Nascar Truck, c’est un total 15 camionnettes qui s’étaient présenté à Chaudière pour l’avant-dernier programme de la division alors que la lutte au championnat est à son sommet avec un seul petit point séparant Anthony Lessard et Cédric Lemay au sommet du classement.

En qualifications, ce sont toutefois des visages différents qui viennent animer le spectacle. Lors de la première vague, le Daniel Bérubé vient chercher la victoire devant William Roberge et Lemay. Dans l’autre qualification, Jonathan Desbiens va chercher le damier tandis que derrière lui, on retrouve Antoine Limoges et Simon Dion-Viens.

Dès le départ de la finale de 50 tours, Desbiens prend les commandes. Il est talonné par Limoges qui fait tout en son pouvoir pour lui prendre les commandes. Lemay est quant à lui victime d’un bris mécanique au 15e tour et est contraint à l’abandon. Pendant ce temps.

Éric Jr. Lehoux qui était parti de la 7e position effectue une remontée et vient chercher la première place au 21e passage de l’épreuve. Il ne regardera plus jamais derrière pour aller chercher une première victoire en Nascar Truck!

Derrière lui, la lutte pour le top 5 reste fort animée. C’est finalement Antoine Limoges qui monte sur la seconde marche du podium suivi d’Anthony Lessard qui effectue une belle remontée étant parti de la 10e position. Le top 5 est complété par Steve Lavigne et Simon Dion-Viens.

Claude Jean, champion de la division Nascar Vintage 2023

Pour les Nascar Vintage, c’était une soirée importante alors que le championnat allait connaître son dénouement. Pour l’occasion, 15 pilotes s’étaient déplacés pour une finale de 30 tours de piste.

Dès la première qualification Alexandre Béland dans la no.47 démontre de la vitesse et va chercher la victoire. Il est suivi de Maxime Bernard et de Vincent Charbonneau. Dans la seconde qualification, c’est Marc-André Cliche qui est au volant de la voiture no.43 pour la journée.

Il l’emporte devant Claude Jean et Dave Gagnon qui se sont livré une chaude lutte pour la deuxième position. En finale, Gagnon aura été aux avants-postes pour la première portion de l’épreuve, avant d’être rejoint par Cliche. Ce dernier aura finalement pris la pôle pour se sauver avec la victoire.

Derrière lui, Jimmy Gagné, qui effectuait un retour, a fait une belle remontée pour aller chercher la deuxième position sur le podium. C’est le pilote Maxime Bernard qui termine au troisième rang. Pour conclure le top 5 on retrouve Alexandre Tessier et Mickaël Isabelle. Claude Jean termine quant à lui champion de la division Nascar Vintage 2023 de l’Autodrome Chaudière!

La Georgienne, Maude Sylvain, dans le top 5

En Nascar Sport Compact Développement, il s’agissait également de l’avant-dernière course de la saison pour les pilotes de la catégorie Nascar Sport Compact Développement. Encore une fois nombreux, ce sont 20 voitures qui étaient présentes afin de se disputer la finale de 30 tours.

Dès les qualifications, les amateurs présents auront pu voir de belles bagarres en piste. Dans la première course qualificative, Hémael Vallières est allé chercher la victoire devant Maude Sylvain et la no.77 de Félix St-Pierre.

Dans la seconde qualification, Anthony Guérard est allé chercher la victoire devant Léonie Perreault et Vincent Blouin. Les chaudes luttes en piste lors des qualifications ont mis la table pour une finale remplie d’action. Celle-ci n’aura effectivement pas déçu.

Partant à l’extérieur de la première ligne, Guérard a su prendre la tête dès le premier tour pour mener l’épreuve de bout en bout. Il n’aura toutefois pu ménager ses efforts ayant à ses trousses Félix St-Pierre pour la grande majorité de la course.

Derrière eux, Vincent Blouin est venu chercher la troisième marche du podium après une belle remontée, lui qui avait amorcé la course au 10e rang. Maude Sylvain et Hémael Vallière sont venus compléter le top 5.

Le prochain rendez-vous de l’Autodrome Chaudière est déjà la semaine prochaine 16 septembre 2023 alors que les championnats des Nascar Truck en plus des deux divisions Nascar Sport Compact connaîtront leur dénouement. Pour l’occasion, la Série Sportsman Québec Unitool sera également en visite avec 250 tours de courses au menu en plus de la présence de la Série Mini Sportsman Québec Fromagerie Victoria.

Avec la collaboration de Sonia Godbout et Maxime Gagné, relationnistes.