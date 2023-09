Hockey: des Condors maladroits s'inclinent contre Princeville

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches recevaient le Titan de Princeville ce jeudi 14 septembre, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Un second match difficile pour les Condors qui se sont inclinés 7 à 4 contre une équipe de Princeville bien plus inspirée.

Dans la première période, les deux équipes ont fait jeu égal pendant les cinq premières minutes. Mais ce sont les Titans qui frappent en premier dans cette première période. 1 à 0.

Malgré leurs efforts, les Condors voient toutes leurs tentatives échouées. Ils vont même prendre un second but à la 12e minute après une erreur défensive. En fin de période, les Beaucerons continuent de pousser sans jamais trouver le chemin des filets. 2 à 0 en fin de première période.

Une seconde période à sens unique

Cette deuxième période débute comme la précédente, avec deux équipes qui ont des occasions sans les concrétiser. Le manque de réalisme des Condors se paie directement avec un nouveau but des Titans après une erreur en défense. 3 à 0.

Les joueurs du Cégep Beauce-Appalaches n'y arrivent pas et prennent un nouveau but 30 secondes plus tard. 4 à 0. Les Condors continuent de subir les assauts adverses et encaissent deux buts en fin de période. 6 à 0 en fin de seconde période.

En troisième période, les hommes de Jonathan Ferland trouvent enfin la faille par l'intermédiaire de Beauregard, assisté de Champagne et Hébert. 6 à 1. Le match devient alors plus brouillon avec plusieurs punitions de chaque côté et les esprits s'échauffent.

À la 13e minute, les Condors se font à nouveau surprendre par Le Titan. 7 à 1. Les blanc et vert réagissent avec un second but, marqué par Labbé et assisté par Roy et Gagné. 7 à 2. Roy marque également son premier but de la saison assisté par Labbé à trois minutes de la fin. Les Condors vont mieux dans cette fin de match, et Beauregard met le dernier but beauceron en supériorité numérique. Score final: 7 à 4.