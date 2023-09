Soccer: Roxanne Bolduc en plein bonheur après sa sélection nationale

Voir la galerie de photos

La jeune Roxanne Bolduc, passé pas l'Ascalon de Saint-Georges a effectué ce mercredi 13 septembre, son premier match officiel avec l'Équipe de France de soccer, en Irlande du Nord.

Officiellement sélectionnée au début du mois de septembre, Roxanne Bolduc a pu vivre son rêve en intégrant le groupe U17 de l'Équipe de France. Un moment unique qu'elle n'oubliera jamais.

« Le jour où on a eu la date de l'annonce de la liste, j'ai passé ma journée sur le site internet à regarder si elle était sortie. Puis le soir, vers 17 h 58, la liste sort, j'entends mon père crier et il m'a pris dans ses bras. J'ai directement compris », a détaillé la jeune joueuse de Levante.

Après ça, Roxanne Bolduc s'est préparé pour le grand départ vers Paris, afin de rejoindre les autres joueuses et le staff de l'équipe.

« On avait rendez-vous à Paris le samedi, et le lendemain, on prenait l'avion pour Belfast. Là-bas, on a eu un entraînement le lundi et le mardi. Cela a permis de faire connaissance avec tout le monde, » a-t-elle ajouté

Un premier match inoubliable

En plus de la sélection, la jeune athlète a eu la belle surprise d'être dans l'alignement de départ. Elle a même disputé l'intégralité de la rencontre à son poste.

« J'ai été vraiment bien intégrée dans l'équipe. C'est un groupe très soudé. Lorsque j'ai chanté la Marseillaise sur le terrain, j'ai pleuré. C'était très intense. Comme quand j'ai porté le maillot pour la première fois, » a commenté Roxanne Bolduc.

Désormais, la jeune femme devra attendre la prochaine liste pour savoir si son aventure au sein de l'Équipe de France continuera pour les éliminatoires de l'Euro. En attendant, elle continue sa saison au sein du club espagnol, Levante UD.

Visionnez l'entrevue vidéo complète avec Roxanne Bolduc ci-dessus.