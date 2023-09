Les Chevaliers divisent à Amos

La troupe de Pier-Luc Giguère effectuait un deux en deux en Abitibi Témiscamingue. Le vendredi soir, la partie avait été remportée par Lévis. Pour le match de samedi après-midi, c’est Antoine Proulx qui obtenait le demi-cercle bleu pour les Lévisiens alors que Jean-Simon Marcil allait être son opposant.

Pour une des rares fois depuis le début de la saison, les Chevaliers accordent le premier filet et c’est Lucas Perreault qui donne l’avance aux locaux à 2 :47 du début de la période. Quelques instants plus tard, les Forestiers doublent leur avance suite au but de Cebany Mclean. Le vétéran, Maxime Lambert réduit l’écart à mi-chemin au premier tiers. Après 20 minutes, Amos est en avance par un.

C’est à nouveau les Forestiers qui noircissent la feuille de pointage en premier lors du deuxième engagement alors que Guillaume Pomerleau déjoue Proulx à 15 :29 en avantage numérique. Moins d’une minute plus tard, Josh Demers déjoue Marcil pour réduire l’écart à 3-2. La période se termine ainsi.

Les Chevaliers jouent avec le feu alors qu’il ne restait que 31 secondes à faire à la partie que Maxime Lambert inscrit son deuxième de la journée et envoi les deux formations en période supplémentaire.

Une séance de tir de barrage est nécessaire pour déclarer un vainqueur et l’unique marqueur est Sasha Mcguire et ce dernier procure la première victoire à son équipe, cette saison. La marque finale, 4-3 Amos.

La prochaine partie aura lieu à domicile vendredi prochain, le 22 septembre, alors que les Chevaliers recevront les Estacades et ce sera par le fait même, la partie d’ouverture dès 19 h 30 à l’Aréna de Lévis.

Avec la collaboration de Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA.