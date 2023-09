Soccer: YoSports développe les talents de demain en Beauce

Voir la galerie de photos

Erwan Tatel est un jeune homme passionné de soccer, qui tente de développer la filière canadienne de l'agence de scouting YoSports Advisor.

Installé à Saint-Georges, il a récemment envoyé trois Beaucerons en Europe, pour y effectuer des essais en France et au Luxembourg. EnBeauce.com est allé à leur rencontre.

C'est un rêve pour tout jeune footballeur d'aller découvrir le soccer européen afin de peut-être devenir la star de demain. YoSports Advisor est une agence servant d'intermédiaire entre les clubs et les joueurs.

« J'ai été nommé directeur technique de la filiale canadienne pour développer le soccer au Québec, et plus généralement au Canada, a lancé Erwan Tatel. Étant dans le réseau du soccer en Beauce, j'ai pu voir qu'il y avait un vrai potentiel ici, aussi bien au niveau masculin que féminin. »

Un travail de recherche de talent important

Afin de repérer les jeunes de talent ou prometteur, Erwan et ses collègues doivent mettre en place tout un système de recherche. « On se déplace sur les rassemblements, sur les matchs des joueurs que l'on repère ou encore dans le programme sport-étude. À partir de ce moment-là, on peut commencer à proposer un projet, » a complété Erwan.

Une fois les profils suivis, l'équipe de YoSports se rapproche de leur réseau de clubs en Europe et ailleurs, et vont tenter de répondre à leurs besoins. « On essaye de faire correspondre les profils de joueurs que l'on suit, avec ceux qui sont recherchés en club. Après quoi, on monte un projet et on met en place les essais » a-t-il ajouté.

Trois Beaucerons en Europe

Grâce à ce programme, trois joueurs de la Beauce ont ainsi été envoyés en France et au Luxembourg pour des essais. Marc-Olivier Morin, David Bolduc et Mathieu Gareau ont eu la chance de passer un peu de temps avec des clubs professionnels.

« Sans YoSports, je pense que jamais je n'aurais pu aller en France, » a expliqué Marc-Olivier Morin. Même constat chez les deux autres joueurs qui remercie Erwan Tatel pour l'accompagnement.

Avec la collaboration de Léa Arnaud.

Retrouvez l'intégralité de l'entrevue vidéo d'EnBeauce.com avec Erwan Tatel et les trois joueurs ci-dessus.