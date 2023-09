Le Cool FM entame sa pré-saison ce soir à Jonquière

L'été est officiellement terminé et l'équipe du Cool FM de Saint-Georges continue sa préparation en vue de la défense de son titre de la Ligue nord-américaine de hockey avec le début des matchs de présaison.

Tout d'abord, il y a eu un changement d'entraineur-chef alors que Serge Forcier a quitté vers l'Europe avant que Dominic Lapensée ne vienne prendre la relève. Martin Larivière reste en poste comme assistant.

Pour ce qui est des joueurs qui ont signé cette année, voici l'alignement:

Attaquants

Keven Cloutier, Anthony Verret, Frédéric Bergeron, Philippe Hudon, Yannick Tifu, Maxime Lacroix, Maxime Chagnon, Pierre-Luc Veillette, André Thibault, William Breton, Dave Hamel, Francis Paré, Michael Rhéaume, Charles Tremblay et Dany Potvin

Défenseurs

Marc-Éric Bourque, Mathieu Gagnon, Alexandre Gosselin, Allan Caron, Simon Demers, Michael Pellerin, Dylan Labbé et Connor McCarthy

Gardiens

Raphael Girard et Sébastien Auger

Après une fin de semaine de pratiques à l'aréna, le Cool FM fait place aux matchs. Vendredi soir, le club sera du côté de Jonquière pour affronter les Marquis. Environ la moitié de l'équipe sera présente et l'autre moitié sera des joueurs en essai avec la formation. Ce sera une bonne occasion pour voir à l'oeuvre des joueurs qui pourraient percer la formation. Le match sera d'ailleurs diffusé sur tvlnah.tv.

Le lendemain, pour une deuxième année de suite, les Beaucerons et les 3L de Rivière-du-Loup disputeront une partie préparatoire à l'aréna de Montmagny. Pour l'occasion, Saint-Georges aura une équipe un peu plus complète. Ce sera une belle opportunité pour les gens de la région de venir voir du hockey de la LNAH. D'ailleurs, Thetford et Jonquière auront également un match à l'aréna de Pont-Rouge. Deux belles visibilités pour la ligue.

Par ailleurs, plusieurs annonces s'en viennent dans les prochains jours.

Texte: Samuel Busque, directeur des communications.