Les Condors étaient de retour au Centre Sportif de Saint-Georges, ce dimanche 24 septembre contre les Panthères de Saint-Jérome.

Le public a pu profiter de la présentation des joueurs de l'édition 2023-2024, ainsi que la présence de Keven Cloutier du Cool FM. Les Condors ont su satisfaire leurs partisans pour ce retour à domicile avec une belle victoire 8 à 2.

En première période, c'est Alexis Gagné pour les Condors qui trouve en premier le chemin des filets dès la 2e minute. Même si les Panthères tirent plus que les Condors, William Gagné et sa défense sont bien en place. À 7 minutes de la fin de la période, les locaux confirment leur bon début de match en marquant un second but par l'intermédiaire de Charles-Etienne Hébert, assisté d'Édouard Carrier. 2 à 0.

Une seconde période plus intense

Comme en première période, ce sont encore les Beaucerons qui envoient la rondelle au fond des filets à la 3e minute grâce à Mathieu Martel. Moins d’une minute après, les Condors profitent d’une erreur défensive pour marquer un quatrième but grâce à un beau tir d’Alexandre Lamarre. Le score en est à 4-0.

Après un temps mort demandé par les Panthères, les Condors remettent ça avec Charles-Antoine Beauregard, assisté par Alexandre Lamarre et Jean-Raphaël Roy. 5 à 0. Au milieu de la seconde période, les Condors continuent sur leur lancée et Alexandre Lamarre marque son quatrième but de la saison. Le compteur des tirs donne 20 pour les Condors et 19 pour les Panthères.

Les Panthères tentent de revenir dans cette partie, mais William Gagné est bien dans son match. En supériorité numérique, ces derniers marquent malgré tout leur premier but à 1 minute de la fin. Fin de seconde période 6 à 1.

Lors de la troisième période, les Condors ont su garder le rythme et on marqué un septième but grâce à Édouard Carrier, alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Les Panthères surprendront William Gagné sur un tir passant entre ses jambes. 7 à 2 à 15 minutes de la fin. En avantage numérique, les Condors aggravent le score avec Alexandre Lamarre. William Gagné aura encore effectué un très gros match. Score final 8 à 2.