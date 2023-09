Les Condors football toujours en quête d’une victoire

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont fait face à un défi de taille en affrontant, samedi, les redoutables Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Se concluant par une défaite avec un score de 44 à 0 en faveur de l’adversaire, le match s'est avéré à la fois difficile et exigeant sur le plan physique pour l’équipe beauceronne malgré sa combativité et son engagement sans faille.

« Affronter l'une des meilleures équipes de la division 2 a été une rude épreuve pour nous, et malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de nos attentes. Cependant, cette défaite ne fait que renforcer notre ténacité. Nous sommes résolus à travailler encore plus dur, à nous améliorer et à trouver la formule gagnante rapidement. Notre objectif reste inchangé : remporter la victoire et continuer à progresser en tant qu'équipe », a souligné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger.

En dépit d’un affrontement difficile, le joueur Isaac Bouffard s’est illustré sur les retours de botté d’envoi, apportant une dimension exceptionnelle au jeu. Cette rencontre s’avère d’ailleurs une opportunité d'analyse et de réflexion pour l'équipe et ses entraîneurs, alors qu'ils se préparent pour les défis à venir.

Ailleurs en Division 2

Les Lynx d'Édouard-Montpetit se sont inclinés 28 à 18 face aux Nordiques de Lionel-Groulx. Les Nomades du Collège Montmorency ont remporté leur match contre les Islanders du Collège John Abbott avec un score de 36 à 23. Les Diablos de Trois-Rivières ont dominé 24 à 3 les Aigles du Collège Ahuntsic alors que les Volontaires de Sherbrooke ont été contraints à la défaite par le Noir et Or de Valleyfield, qui l'a emporté avec un score serré de 22 à 19.

Les prochains matchs à domicile des Condors football auront lieu ce samedi 30 septembre à 14 h,alors qu'ils recevront les Aigles d'Ahuntsic, et le 21 octobre à 19 h 30, contre les Volontaires de Sherbrooke. Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ pour les étudiant∙e∙s.