Baseball: les Condors remportent leurs deux matchs

Le Club de natation régional de Beauce (CNRB) s’entraîne depuis le début de la semaine dernière au nouveau centre aquatique de la Polyvalente Saint-Georges. Un bassin plus grand que celui fréquenté par ses membres auparavant, et mieux équipé pour la pratique de la natation compétitive. « On profite enfin d’installations qui permettent d’offrir ...