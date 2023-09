Alexis Cliche sacré champion de la série Mini Sportsman

Le jeune pilote originaire de Vallée-Jonction, Alexis Cliche, était en piste, ce samedi 23 septembre, pour la dernière course de la saison à l'Autodrome Montmagny.

Au total, ce sont près de 20 voitures qui étaient présentes lors de cette finale de championnat de la série Mini Sportsman.

C'est en division développement, que le jeune pilote Beauceron concourrait. Dereck Côté de St-Honoré a donné le départ de la course avec Zachary Marois de St-Lambert.

Mais c'est finalement Alexis Cliche qui remporta l’épreuve suivi de Dereck Côté. Jérémie Boisclair de Mirabel monte sur la 3e marche du podium.

Avec plusieurs victoires pour sa première saison, le jeune pilote est déclaré champion 2023 de la division développement. Thomas Pelletier-Jean de Cap-St-Ignace termine au 2e rang du classement et Tom Drouin aussi de Vallée-Jonction au 3e.

Non loin derrière, on retrouve Hugo Lapointe de St-Gabriel-de-Valcartier en 4e position. Finalement, c’est Benjamin Labrecque de Saint-Damien-de-Buckland qui termine le top 5 du classement général. Au total, 25 voitures ont participé à la saison 2023.

Alexis Cliche termine aussi troisième en division Élite

Les jeunes pilotes ont démontré tous au long de la saison, leur assurance, leur agilité et leur rapidité en piste

Pour cette dernière course, Roséanne Gendron de La Patrie donna le départ avec Antoine Maheu de Saint-Michel à ses côtés. C’est Élikya Roy de Saint-Damien-de-Buckland qui remporta la course. Ralph Lizotte de St-Onésime termina sur la 2e marche du podium. En 3e position, on retrouve un jeune pilote prometteur, Alexis Cliche de Vallée-Jonction. Alexis a fait ses débuts cette année dans la classe développement.

Pour une 2e année consécutive, Ralph Lizotte remporte le titre de champion 2023 de la division Élite. Nathan Fleury de Saint-Appolinaire termine la saison au 2e rang du classement. La 3e position est partagée entre deux pilotes : Frédérick Bourassa de Trois-Rivières et Élikya Roy. C’est Elliot Labbé-Pelletier de Scott qui termine le top 5 du classement général.

Les prix de fin de saison seront remis lors du banquet des champions qui aura lieu le 4 novembre prochain.

Avec la collaboration d'Amélie Bélanger-Jean, Directrice des communications et photographe.