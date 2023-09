Chevaliers vs Albatros: neuf tirs de barrage pour sceller le match

Les 725 spectateurs présents au match hier soir à Lévis ont dû attendre à la neuvième vague de tirs de barrage pour connaître les gagnants du duel entre les Chevaliers et l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

C’est finalement Hugo Brisebois qui a clos le débat. Celui-ci a offert la première victoire de la saison à son équipe et du fait même infliger un deuxième revers consécutif aux Chevaliers.

Les visiteurs ouvrent le pointage. Le lancer de Victor Poulin trouve le fond du filet à 5:15 en première période. Le but est survenu lors d’un avantage numérique. L’avance de l’Albatros de 1 à 0 tient bon jusqu’en troisième période. Le Collège Notre-Dame s’est appliqué défensivement. Malgré le nombre élevé de tirs accordés, ils ont donné très peu de chances de qualité de marquer. Ceux-ci ont gagné la majorité des batailles le long des rampes. Le gardien adverse, Noah Preston Moore, a été excellent devant son filet. Ce dernier a d’ailleurs été nommé la première étoile du match.

Pour ne pas être la première victime des visiteurs, les joueurs Pier-Luc Giguère sortent en force en troisième période. Les représentants de Chaudière-Appalaches transforment un déficit de 0 à 1 en une avance de 2 à 1 en l’espace d’une minute et vingt-cinq secondes. Tout d’abord, Elliot Lacroix inscrit son deuxième but de la saison à l’aide d’un bon tir dans le haut du filet. Il s’agissait du 28e lancer des lévisiens. Le vétéran défenseur, Alexandre Dallaire, marque le 2e but des Chevaliers. William Sasseville remet les deux équipes à égalité 2 à 2 grâce à un lancer qui déjoue le gardien des Chevaliers, Antoine Proulx.

La période de prolongation n’a pu faire de maître. Les visiteurs se sont appliqués à contrôler la rondelle. La plus belle chance de compter appartient aux Chevaliers. Lors d’une belle pièce de jeu, le capitaine, Maxime Lambert voit son tir du revers passer tout juste par-dessus le filet.

Lors de la fusillade, les deux gardiens ont dû faire face à pas moins de neuf joueurs, Maxime Lambert des locaux a été le seul à marquer tandis que le Collège Notre-Dame a inscrit 2 buts. Les Chevaliers ont dominé 37 contre 20 au chapitre des lancers. La marque finale est de 3 à 2 en faveur des Albatros.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile :Noah Preston Moore de l’Albatros

2e étoile :Elliot Lacroix des Chevaliers

3e étoile : Julien Croteau des Chevaliers

Les Chevaliers seront sur la route ce dimanche et le weekend prochain. Ils seront de retour à domicile le samedi 14 octobre à 16 heures pour la seule visite des Cantonniers de Magog cette saison.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis