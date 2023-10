Neuf équipes au Challenge de Dekhockey de la Chambre de commerce de Saint-Georges

L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges tenait la quatrième édition du Challenge de Dekhockey le samedi 30 septembre.

Ce sont neuf équipes corporatives mixte composées de collègues, d’amis et de famille qui se sont retrouvées toute la journée, sous un beau soleil, aux installations du Dek Hockey de St-Georges.

« La journée du Challenge DekHockey de l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges a été une véritable réussite, baignée de conditions météorologiques idéales. Nous étions heureux de constater le retour de nombreuses équipes fidèles à notre événement, qui avaient déjà participé les années précédentes, et nous avons également été enchantés d'accueillir de nouvelles équipes. Pour l'année à venir, nous avons un objectif ambitieux, celui d'accueillir pas moins de 16 équipes, ce qui promet une belle compétition. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers toutes les équipes qui ont participé à l’événement et qui ont grandement contribué à son succès. Nos félicitations les plus chaleureuses vont aux champions de cette édition ! Votre engagement et votre esprit de compétition ont été les piliers de cet événement. Nous avons déjà hâte de vous retrouver l'année prochaine pour la 5e édition du Challenge DekHockey. Merci à tous pour votre soutien et votre participation active », a mentionné Olivier Groleau, nouvellement Président de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Pour ce qui est du tournoi, une nouveauté était présente cette année avec l’introduction de catégorie compétitive et récréative. La différence entre les catégories se retrouvaient dans les restrictions de cotes des joueurs déjà actifs au Dek Hockey. Toutes les équipes ont joué un minimum de quatre matchs. Lors des rondes éliminatoires, les spectateurs ont eu droit à des matchs de bon calibre.

C’est finalement l’équipe Malette qui a été couronné champion dans la classe compétitive et Manac dans la classe récréative.