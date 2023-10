Laurent Dubreuil titré Champion canadien au 500 m

Laurent Dubreuil a remporté le titre de Champion canadien en patinage de vitesse sur la piste de 500 m avec un chrono de 34,54s.

Le sportif de Lévis concourrait à Calgary ce jeudi.

« Je suis bien content de gagner le championnat canadien pour une autre année! Ce n'était pas ma meilleure course ou mon meilleur temps, mais j'étais blessé au genou lors du dernier mois et demi », a dit Dubreuil à RDS. « Faire un 34,50 lors d'une journée où la glace n'était pas très rapide, ce n'est pas mauvais. C'est un bon début de saison et j'ai un autre mois pour me mettre un petit peu plus en forme pour les Coupes du monde. »

Ce vendredi, il a remporté la deuxième position au 1 000m, ce qui l'a qualifié pour les Championnats du monde. Cela, avec un temps de 1 min 08 s 08.