Les Patriotes blanchissent les Dragons

Les Patriotes atomes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont blanchi à domicile les Dragons de l'école des Deux-Rives samedi, par la marque de 24 à 0.

Les vainqueurs ont très bien paru lors de la première demie avec un touché du quart arrière Zach Poulin, suivi du converti réussi par Félix-Antoine Bolduc. De plus, un botté de placement de près de 30 verges a été réussi par ce dernier. Il n'y avait aucun point accordé par la défensive à la mi-temps.

À la deuxième demie, c'est le receveur Loukas Maheux qui a marqué les deux majeurs avec de solides courses. Les convertis ont été également réussis suite aux touchés. Encore une fois la défensive a su tenir bon jusqu'à la fin n'accordant aucun point dans cette rencontre.

Les Patriotes atomes affronteront les Béliers de Lac Mégantic sur la route, ce dimanche 15 octobre.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets étaient aussi en action ce samedi 7 octobre, avec leur cinquième match de la saison alors qu'ils recevaient les Lynx de la polyvalente Wilbrod-Dufour d'Alma.

Les visiteurs ont pris rapidement les devants 20-0 dans le match. Ensuite, les Patriotes ont répliqué grâce à Pier-Olivier Poulin qui a capté une passe de touché dans la zone des buts. Ce sont les seuls points marqués par l'équipe hôtesse dans le match, avec pointage final de 42-7 en faveur des Lynx.

Dans la défaite, Mael Perron a effectué plusieurs belles courses avec l'aide de la ligne offensive. Alex Champagne, Thomas St-Pierre et Danick Champagne ont effectué de beaux jeux défensifs dont plusieurs plaqués chacun.

La prochaine partie des Patriotes cadets est prévue le dimanche 15 octobre contre le Collège Maristes au Stade Telus de l'Université Laval.

Patriotes juvéniles

Vendredi 6 octobre, les Patriotes juvéniles sont allés jouer leur match revanche contre les Alérions du Collège François de Laval.

Les Beaucerons ont commencé fort avec un long retour de 92 verges de Christopher Cliche. Charles Maheux a inscrit son premier touché du match le jeu suivant.

Le match revanche a par la suite pris une tournure difficile pour les Patriotes qui ont perdu leurs deux quarts-arrières durant le 2e quart. La défensive n'a pas su arrêter la puissante attaque des Alérions. Les Patriotes ont su mettre leurs espoirs sur un groupe de receveurs unique qui a décidé de prendre la charge de travail sur leurs épaules.«Le plan était simple, mentionne l'entraîneur Jimmy Boulet, il faut avoir du fun et celui qui veut aller quart-arrière prend la place à chaque jeu. On fait un carrousel », leur a-t-il dit ce soir-là.

Avec un bagage de football de plusieurs saisons chacun, les gars connaissent le système et ont été en mesure de courir et de lancer pour près de 200 verges en deuxième demie. Jacob Fortier a été la pierre angulaire de ce système décousu et a amassé trois touchés dans sa soirée de travail. « Je suis vraiment fier du groupe offensif pour ce qu'il a fait. Ça aurait été facile d'abandonner sans quart-arrière et de juste rentrer chez nous », a signalé Boulet. Les Beaucerons se sont inclinés 67-28 et sont officiellement éliminés des séries d'après-saison.

Les Patriotes juvéniles joueront leur prochain match à La Pocatière ce vendredi 13 octobre.

Collaboration au texte: Éric Dallaire