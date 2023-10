Une saison bien lancée pour la LHCS

Les camps d’entraînement et les parties hors-concours étant maintenant terminés, la Ligue de hockey Côte-Sud amorçait sa saison 2023-2024 vendredi dernier.

Trois matchs étaient à l’affiche pour l’occasion et en lever de rideau, au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Hunters ont amorcé de belle façon leur deuxième saison avec un gain sans équivoque de 7-2 devant le Plastiques Moore de Saint-Damien. Gabriel Beaudoin a été la bougie d’allumage des vainqueurs avec un tour du chapeau, ces trois filets étant inscrits en supériorité numérique, à raison d’un par période.

Après avoir inscrit le seul but de la période initiale, Beaudoin a doublé cette à 1:21 en deuxième avant que Louis-Philippe Charest ne rétrécisse l’écart 17 secondes plus tard. Jérémie Roy, Philippe Bernard en désavantage numérique et Bryan Lemieux ont porté la marque 5-1 avant la fin de l’engagement.

Après que Christopher Sénéchal eut inscrit le 2e but des visiteurs en désavantage numérique à 1:02 en troisième, Gabriel Beaudoin a profité du même avantage numérique pour assommer les Bellechassois avec son troisième de la rencontre, 10 secondes plus tard.

Jérémy Dubé a inscrit le dernier but du match pour les Hunters qui ont dominé 46-28 au chapitre des tirs au but.

Sainte-Marie l’emporte en prolongation

Pendant ce temps au Centre Caztel de Sainte-Marie, un filet inscrit dès la 9e seconde de la période de prolongation a conduit le Giovannina de l’endroit à un gain serré de 4-3 sur le Décor Mercier de Montmagny.

Après une première période sans but, les visiteurs ont dominé la période médiane avec deux filets contre un pour les locaux. Justin Bernier a donné les devants 1-0 au Décor Mercier en avantage numérique à 5:25, puis Philippe Leclerc a créé l’égalité un peu moins de 5 minutes plus tard. Bernier, en désavantage numérique cette fois, a redonné les devants aux visiteurs à 15:52 avec son deuxième de la période.

Le Giovannina a renversé la vapeur avec deux buts à forces égales en première moitié de troisième, Félix Antoine Chabot créant l’égalité à 4:58, suivi de William Dumont qui donnait les devants aux siens à 10:38. Après avoir retiré son gardien en fin d’engagement, le Décor Mercier a forcé la tenue de la prolongation, Benjamin Fréchette créant l’égalité alors qu’il ne restait que 29 secondes à jouer en temps réglementaire.

Le Pavage Jirico l’emporte

Dans le troisième et dernier match de la soirée, présenté au Centre Frameco de Saint-Joseph, les 315 personnes présentes ont eu droit à un autre match serré et en enlevant, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli signant un gain de 4-3 en temps réglementaire devant le Familiprix.

Après que Louis-Charles Hallé eut procuré les devants aux visiteurs lors de l’engagement initial, Olivier Lafontaine a créé l’égalité à 6:57 en début de deuxième période. Cet engagement s’est toutefois terminé à l’avantage des visiteurs qui ont inscrit deux filets sans réplique dans les cinq dernières minutes de jeu, soit ceux de Zacharie Dumas à 15:33 et de Janin Desjardins en avantage numérique à 18:27.

Philippe-Olivier Rochette et Maxime Cliche ont créé l’égalité 3-3 avec deux buts en deux minutes en fin de première moitié du troisième engagement, mais Donovan Vézina a procuré la victoire aux siens avec le but gagnant à la 16e minute de jeu.

Soulignons que ce match âprement disputé, marqué notamment par deux bagarres en première période et deux autres vers la 15e minute de jeu en troisième, a été à l’avantage du Pavage Jirico 39-29 dans la colonne des tirs au but.

Prochains matchs

Quatre rencontres seront au programme du prochain week-end dans la LHCS. Le vendredi 13 octobre, Sainte-Marie sera du côté de Saint-Prosper (20 h) et Saint-Charles visitera Saint-Jean-Port-Joli à 20 h 30. Puis, sur le coup de 21 h, les champions en titre, les Mercenaires de Lotbinière, lanceront leur saison en recevant la visite du Familiprix de Saint-Joseph.

Enfin, le Plastiques Moore de Saint-Damien ouvrira sa saison locale en recevant la visite du Décor Mercier de Montmagny le samedi 14 octobre, sur le coup de 19 h 30.

Source : Serge Lamontagne, relationniste de la Ligue de hockey Côte-Sud.