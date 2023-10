LNAH: le Cool FM en champion contre Thetford Mines

Le Cool FM entamait une nouvelle saison ce vendredi 6 octobre, à l'occasion de la visite de l'Assurancia de Thetford. L'équipe en a profité pour présenter ses joueurs ainsi que pour lever la bannière de champions 2023 au plafond du Centre Sportif Lacroix-Dutil.

La troupe de Dominic Lapensée s'est donné du trouble en ratant des échappées et accordant des buts en désavantage numérique, mais au final, les joueurs ont trouvés une façon de marquer des buts et l'ont emporté par la marque de 5 à 3.



La première période a été principalement à l'avantage du Cool FM. La marque est restée de 0-0 pendant la majorité du tiers temps, mais à un peu moins de 3 minutes de la fin, Saint-Georges marque 2 buts rapides. Le premier filet provient du bâton de Mathieu Gagnon.

Gagnon reçoit une passe transversale de Maxime Lacroix et, sur réception, bat le gardien Francis Leclerc. 76 secondes plus tard, Keven Cloutier, dans l'enclave, reçoit une passe de Philippe Hudon. Le capitaine prend un tir du poignet qui entre dans le filet en frôlant le poteau de gauche.

Un seul but survient en seconde période. Le Cool FM s'est défendu avec un joueur en moins à trois reprises, mais accorde un filet à Thetford en désavantage numérique. Alexandre Goulet marque en échappé devant Sébastien Auger. C'est alors 2-1 après 40 minutes.

Encore en désavantage numérique, Thetford égalise la marque en 3e période grâce à un tir haut de Maxime Lecours tout juste dans le filet. 32 secondes plus tard, à peine la supériorité numérique terminée, le Cool FM reprend les devants.

La séquence commence par une entrée de zone très rapide de Mathieu Gagnon qui remet dans l'enclave à Dany Potvin qui marque son premier avec le Cool FM d'un tir à la gauche du gardien. En milieu de période, l'Assurancia refait l'égalité. C'est Mario Trabucco qui inscrit son premier dans la LNAH en saisissant un retour de lancer. Avec 5 minutes et 19 secondes à jouer, l'égalité est brisée pour de bon.

C'est le Cool FM, lors d'une attaque avec Potvin, Chagnon et Cloutier qui prend les devants. Keven Cloutier prend le retour de Dany Potvin et fait le tour du filet par l'arrière pour surprendre Francis Leclerc hors position et ainsi faire 4-3 St-Georges. Le Cool FM écope d'une punition en toute fin de match et Thetford retire son gardien pour attaquer à 6 contre 4. Francis Paré parvient cependant à couper une passe, remettre à Hudon qui lui rend le disque et Paré complétera dans une cage déserte pour faire 5-3.



Les avantages numériques: Saint-Georges 0/3, Thetford 0/6

Les tirs: St-Georges 32 (13-9-10), Thetford 31 (11-7-13)

Les trois étoiles

1- Keven Cloutier STG (2b)

2- Dany Potvin STG (1b 1p)

3- Maxime Lecours THE (1b)



Le prochain match du Cool FM est ce vendredi 13 octobre à Jonquière, puis l'équipe sera de retour à Saint-Georges samedi 14 octobre, pour y affronter les Pétroliers de Laval à 19 h 30.

Avec la collaboration de Samuel Busque, Directeur des communications.