Coupe Canada de l'Est: Jonathan Ferland nommé entraîneur-chef

Toutes les catégories du Canam Beauce-Appalaches ont joué cette fin de semaine. Les M13 AAA se sont inclinés en quart de final devant une belle équipe des As de Québec. Ce vendredi 6 octobre, le Canam M13 AAA se trouvait à Laval pour le premier tournoi de la saison. Leur adversaire au départ était le Noir et Or du Richelieu. Deux buts en avantage ...