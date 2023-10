Hockey: l’offensive des Condors est dévastatrice

Avec une moyenne de six buts marqués par match, l’attaque des Condors du Cégep Beauce-Appalaches donne un bon spectacle depuis le début de la saison.

Encore une fois samedi après-midi, les Condors ont remporté un 6e match consécutif dans une victoire de 9 à 6.

Le capitaine Dylan Champagne disputait un 100e match en carrière dans la LHJAAAQ. Il devient ainsi le premier joueur à avoir joué 100 parties avec les Condors. Le #27 du Cégep de Beauce-Appalaches n’a pas mis de temps pour célébrer, il récupère son propre retour de lancer pour ouvrir le pointage 1-0 après seulement deux minutes de jeu. Édouard Lessard bien posté à l’embouchure du filet récupère une rondelle libre pour inscrire son premier en carrière dans la LHJAAAQ. Charles-Antoine Beauregard avec ses 10e et 11e de la saison, Dylan Champagne avec son 2e du match et Wyatt Beaudoin avec son 1er de la campagne donnent l’avance aux Condors 6-1 après une période. Le prolifique marqueur Wynston Iserhoff réplique pour les Flames avec son 14e de la saison.

En deuxième période les Flames tentent un retour avec 3 buts, mais Alexis Gagné, en avantage numérique, complète un bel échange entre Mathieu Martel, Xavier Labbé et Jérémy Roy pour porter la marque à 7-4 après deux périodes.

Charles-Antoine Beauregard améliore sa production offensive en 3e période grâce à deux buts. Un en désavantage numérique et il complète la marque dans un filet désert à la suite d’un superbe effort collectif.

Les Condors remportent le match 9 à 6 grâce à 47 tirs au but contre 24. Dylan Champagne et Charles-Antoine Beauregard récoltent chacun 5 points.

Avec quatre points dans le match, Alexandre Lamarre en a maintenant 101 en carrière. Il devient donc le 4e joueur de l’histoire des Condors à atteindre ce plateau après Dylan Champagne, William Lepage et Charles-Étienne Hébert, mais il est le premier dans le club des « 50-50 » avec 50 buts et 52 mentions d’aide, et ce en 79 matchs. Sa séquence record de 7 parties avec au moins un but s’est du même coup terminée. Le # 91 a produit 21 points à ses 6 derniers matchs.

Après 100 parties jouées pour Dylan Champagne, il a maintenant 46 buts et 81 passes pour 127 points, ce qui le place au 1er rang de l’histoire des Condors.

Les Condors seront la route pour affronter Princeville ce vendredi 20 octobre avant de revenir au C.S. Lacroix-Dutil le jeudi 26 octobre à compter de 20 h pour y recevoir les Inouk de Granby.

Rédaction: Pierre-Luc Siméon