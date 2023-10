Il y a 51 ans, en octobre 1972, les Nordiques de Québec amorçaient leur grande aventure dans l’Association mondiale de Hockey (AMH), qui n’aura duré que sept ans, mais aura laissé tout un héritage.

Pour se rappeler de cette époque, les auteurs Jean-Pierre D’Auteuil et Jean-Philippe Otis nous propose leur tout dernier livre, Là où tout a commencé: L’épopée des Nordiques de Québec dans l’AMH.

Il s'agit d'une pièce d’anthologie et un retour dans le passé pour se rappeler les Jean-Claude Tremblay, Richard Brodeur, Serge Bernier, Marc Tardif, Réal Cloutier, Wally Weir, Curt Brackenbury, Alain Côté, les frères Christian et Paulin Bordeleau, Michel Parizeau, et plusieurs autres qui ont fait vibrer les vieilles colonnes du Colisée. Pour la Ville de Québec, ce fut le passage obligé avant de faire le saut officiellement dans la LNH à l’automne 1979.

Le bouquin de 175 pages, qui comprend des faits marquants, des anecdotes, des citations, des statistiques et plus de 175 photos, sera disponible à compter de lundi.