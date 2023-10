Une performance de cinq points de Joshua Roy

Plus d’une trentaine de nageurs et nageuses du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) ont participé, la fin de semaine passée aux premières compétitions de la saison des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Les nageurs de Beauce étaient à Lévis à l’occasion du Défi AllTides, où ces derniers affrontaient plusieurs des meilleurs nageurs ...