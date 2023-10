Défaite de l’Assurancia devant Montmagny

Le club l’Assurancia de Saint-Georges a encaissé une nouvelle défaite hier soir devant le SM Concept de Montmagny, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

L'équipe beauceronne s'est inclinée au compte de 5 à 4.



La première période a été sans image avec un pointage de 1-1. La deuxième période a été atroce, Montmagny prenant les devants 4-2.

L’équipe de Saint-Georges su revenir dans le match avec deux buts en 3e période, dont l’un provenant de Raphael Bouchard, son premier en carrière dans notre ligue. Le but égalisateur est venu de Nathan Paquet.

Malheureusement, avec 39 secondes à faire dans la rencontre, Montmagny a marqué sur une échappée.

« Nous devions aller chercher un point supplémentaire ce soir. Notre "mental game" a été mauvais. Quand on parle de détails, nous les avons pas faits. C’est dommage, car nos unités spéciales ont été excellentes et nous ont donné une chance de gagner la partie. On s’attend à beaucoup plus de certains leaders de cette équipe », a mentionné l'entraîneur Robert Villeneuve, après la rencontre.

L’Assurancia de Saint-Georges se rendra à Sainte-Marie demain pour affronter Les Beaucerons. Le match sera disputé au Centre Caztel dès 14 h 30.