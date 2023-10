Deux victoires pour le Perfection-Auto

Le Perfection-Auto a participé à deux matchs en fin de semaine et termine avec une victoire et une défaite.

Tout d'abord, c'est avec une victoire de 7 à 3 à Coleraine que les hommes de Stéphane Poulin débutent leur fin de semaine. Justin Dubé a inscrit un but et deux passes, Marc-Antoine Poulin aussi a marqué un but et est nominé le joueur du match Thaizone.

Les autres filets furent marqués par Anthony Blouin deux fois puis Maxim Blouin, Zachary Jolin et Olivier Cloutier.

Le lendemain c'était un duel entre les rivaux de la 204. Le Perfection-Auto l'emporte à nouveau cette fois 2 à 1 sur Saint-Georges.

Antoine Cloutier, joueur du match Thaizone, marque en fin de 3e période pour créer l'égalité et c'est le meilleur buteur de l'équipe. Edward Labbé enfile son 7e but de la saison en prolongation pour donner la victoire au sien.

Le prochain match aura lieu le samedi 4 novembre, Lac-Mégantic sera du côté du Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper pour affronter les locaux.