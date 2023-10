LHCS: quelques victoires beauceronnes en fin de semaine

Un calendrier de quatre rencontres était présenté cette fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Au terme de ce week-end d’activités, les Éperviers de Saint-Charles demeurent la seule équipe invaincue. De son côté, le Familiprix de Saint-Joseph a divisé les honneurs de ses deux rencontres de la fin de semaine, prenant une fois de plus la mesure des champions défendants, les Mercenaires de Lotbinière.

Saint-Charles s’impose à domicile

Seule équipe invaincue en ce début de saison dans la LHCS, les Éperviers de Saint-Charles ont conservé leur fiche intacte, eux qui ont signé leur 3e gain de la saison en prenant la mesure du Décor Mercier de Montmagny devant 268 spectateurs réunis à l’aréna de Saint-Charles le vendredi 27 octobre.

Les Éperviers ont frappé dès la période initiale, prenant une avance de 3-1. Comme la semaine précédente, les Bellechassois ont frappé avec la vitesse de l’éclair alors que Keven Dupont inscrivait le premier but des siens à 1:14.

Alex Vaillancourt a égalé la marque à 7:05, mais Bryan Groleau a redonné les devants aux siens un peu plus de deux minutes plus tard, complétant une manœuvre de Jacob Desjardins et Maxime Brodeur-Plante à 9:23. Ce dernier a ensuite porté la marque 3-1 en faveur de Saint-Charles à 17:47.

Les deux équipes se sont échangé un but en deuxième : Hubert Fréchette a réduit l’écart 3-2 à l’occasion d’un avantage numérique à 5:03, mais Dylan Asselin-Racine redonnait une avance de deux buts aux siens sur une aide de Jonathan Toupin à 15:14.

Olivier Patry dès la 55e seconde jeu en troisième et Dylan Asselin-Racine, avec son deuxième de la rencontre dans un filet désert avec 11 secondes à jouer, ont complété la marque pour les Éperviers qui ont dominé 49-35 dans la colonne des tirs au but. Notons également la belle performance de Jacob Desjardins qui a récolté trois passes lors de cet affrontement pour les Éperviers.

Saint-Jean-Port-Joli s’impose sur le Familiprix

Pendant ce temps, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico recevait la visite du Familiprix de Saint-Joseph. Mené à l’attaque par Édouard Ouellet qui a récolté trois points, le Pavage Jirico a signé une victoire convaincante de 6-1.

Édouard Ouellet a donné les devants 1-0 aux locaux en première période. Après que Jean-Michaël Gilbert eut égalé la marque en tout début de période médiane, le Pavage Jirico a explosé avec trois buts consécutifs. Mathieu Bélanger a redonné les devants aux siens à 6:35, puis Charles Hébert a profité d’un avantage numérique à 13:10 pour accroître l’avance des siens.

Zacharie Dumas a porté la marque 4-1 à 50 secondes de la fin de l’engagement, Antoine Michaud à 13:42 et Frédérick Dionne à 15:03 complétant en troisième pour le Pavage Jirico qui a dominé 36-24 au chapitre des tirs au but.

Saint-Joseph l’emporte encore sur Lotbinière

Après avoir disposé des Mercenaires de Lotbinière lors de l’ouverture locale de ces derniers le 13 octobre, le Familiprix de Saint-Joseph recevait la visite des Mercenaires le dimanche 29 octobre en après-midi. Encore une fois, la prolongation a été nécessaire pour départager les deux équipes et comme il y a deux semaines, le Familiprix s’est imposé par la marque de 4-3.

Après une première période sans buts, les Joselois ont pris les devants alors que Maxime Vachon profitait d’un avantage numérique à 6:40. Mickaël Bélanger a profité d’un désavantage numérique à la 14e minute pour créer l’égalité, mais les unités spéciales ont une fois de plus souri aux locaux qui ont pris les devants à 17:15 alors que Mathieu Létourneau faisait bouger les cordages lors d’une autre supériorité numérique.

À l’inverse de la période médiane, ce sont les Mercenaires qui ont dominé la troisième période, prenant les devants 3-2 par l’entremise Mathieu Blanchet en avantage numérique à 8:46 et de Jason Pitt à 10:47. Jacob Jacques a amené tout le monde en prolongation en inscrivant le but égalisateur à 13:30, avant donner la victoire aux siens à 2:50 lors de la période supplémentaire.

Mentionnons qu’une belle foule de 488 spectateurs était présente au Centre Frameco. Les Mercenaires ont dominé 49-39 au chapitre des tirs au but, les gardiens Hubert Morin de Saint-Joseph et Michaël Rhéaume des Mercenaires étant solides pour les deux équipes.

Saint-Prosper l’emporte à nouveau sur le Plastiques Moore

Dans la dernière rencontre du week-end présentée à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien dimanche après-midi, un filet de Jérémie Roy inscrit tard en troisième a conduit les Hunters de Saint-Prosper vers un gain serré de 3-2 sur le Plastiques Moore.

Raphaël Corriveau a donné les devants aux locaux en inscrivant son deuxième de la campagne à 12:48, mais la réplique des Hunters n’a pas tardé, Jérémie Dubé créant l’égalité 70 secondes plus tard. Après une deuxième période sans buts, Mickaël Bédard a donné les devants aux Hunters dès la 9e minute de jeu en troisième, puis Jean-Maxime Bond a ramené tout le monde à la case départ deux minutes 32 secondes plus tard avec son 6e de la campagne.

Alors que tout laissait croire à la tenue d’une période de prolongation, Jérémie Roy a semé la consternation dans l’aréna en inscrivant le but de la victoire à 16:24 au terme d’une belle pièce de jeu individuelle. Une punition de Maxime Lévesque à 18:04 a privé le Plastiques Moore de toute chance de remontée tardive, les Hunters signant ainsi un deuxième gain en autant de sorties en cette jeune saison devant les Bellechassois.

Prochains matchs

Quatre rencontres seront présentées le week-end prochain dans la LHCS. Trois de ceux-ci auront lieu le vendredi 3 novembre alors que Sainte-Marie sera à Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30), que Lotbinière visitera Montmagny (21 h) et que Saint-Joseph recevra la visite des Éperviers de Saint-Charles à 21 h également.

Saint-Jean-Port-Joli visitera les Éperviers de Saint-Charles le dimanche 5 novembre à compter de 15 h.

Avec la collaboration de Serge Lamontagne, relationniste.