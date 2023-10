La saison des Dragons est terminée

La saison des Dragons football de la Polyvalente de Saint-Georges s’est terminée à Deux-Montagnes, le vendredi 27 octobre, par une défaite de 26-14 contre les Centurions.

Les Centurions réalisent une interception au premier jeu offensif du match des Dragons, tandis que Raphaël Bélanger en réussit une lui aussi en milieu de quart dans sa zone des buts, empêchant les Centurions d’inscrire le touché.

Les Centurions brisent la glace avec un placement réussi en début de deuxième quart et rajoutent deux points peu après en forçant l’offensive des Dragons à accorder un touché de sûreté.

Ce sont cependant les Dragons qui inscriront le premier touché du match en fin de première demie. Une superbe interception de Loghan Vachon offre un beau positionnement de terrain à l’offensive des Dragons, permettant à Alexy Grondin de franchir la ligne des buts quelques jeux plus tard.

Les Dragons menaient donc 7-5 au retour de la mi-temps. Il faudra attendre à la fin du troisième quart pour que les Centurions répliquent avec un touché. Malgré une interception d’Emerick Fournier et un touché de Matis Bourque au dernier quart, deux autres touchés des Centurions viendront clore la saison des Dragons, par une défaite de 26-14.

L’attaque des Dragons a été limitée à 83 verges par la passe et à 68 verges par la course. En défensive, Noah Labrecque (8,5 plaqués), Émile Paradis (7,5 plaqués dont 3 pour perte) et Cédrick Drouin (6 plaqués dont 3 pour perte et 1 sac) ont été les plus occupés.

L’entraîneur-chef des Dragons Carl Dallaire commentait ainsi l’élimination ses siens : « Ce n’est évidemment pas le résultat espéré. Ce fut un match difficile offensivement. Défensivement, nous avons provoqué trois revirements grâce à des interceptions. Sur les unités spéciales, nous avons accordé un premier jeu qui a fait mal sur une feinte de dégagement et avons réalisé des bottés de dégagement trop courts. C’est décevant de perdre après avoir eu l’avance à la mi-temps. Nous n’avons pas su capitaliser et notre saison se termine là-dessus.»

Source : Frédéric Poulin, responsable des communications.