Les Patriotes cadets se qualifient pour les séries malgré la défaite

Samedi dernier avait lieu le dernier match de la saison régulière des Patriotes cadets de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

Ils affrontaient L'Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie au terrain synthétique de Saint-Georges, étant donné le mauvais état du terrain naturel de la polyvalente Bélanger.

Sainte-Marie a très bien commencé le match en inscrivant deux touchés dès le premier quart. Zachary Veilleux a cependant réduit l'écart avec une interception qu'il a ramené pour un touché. L'Embâcle a réussi trois autres touchés pour monter le pointage à 31 points. Par la suite Danick Champagne et Eliott Poulin ont tous les deux utilisé leurs jambes pour marquer. Le pointage à la mi-temps était de 31-20.

En commençant la deuxième moitié du match, Benoît-Vachon marque ses derniers points pour monter son total à 37. Fidèle à leurs habitudes, les Patriotes n'avaient pas l'intention d'abandonner. Elliot Poulin marquait deux autres touchés, un au sol et l'autre par la passe à Pier-Olivier Poulin. Malheureusement, Bélanger a manqué de temps et s'est incliné 37-34.

Les séries éliminatoires débutent la semaine prochaine. Les Patriotes en feront partie, mais le lieu et la date restent à déterminer, au moment d'écrire ces lignes.

Patriotes atomes

Les Patriotes atomes ont terminé leur saison avec un total de cinq victoires et aucune défaite, terminant premier de la section sud comptant cinq équipes. Pour la dernière rencontre de la saison, ils étaient jumelés à l'école des Sentiers de Charlesbourg, qui eux aussi, ont terminé premier au classement, mais de la section nord.

Ce fut une rencontre difficile pour la troupe de Saint-Martin. Offensivement, c'est le quart-arrière Zak Poulin qui a inscrit le seul majeur de la rencontre sur une belle course. Du côté défensif, cinq touchés ont été accordés par les Patriotes.

Le Laser de Charlesbourg était une équipe coriace et prête pour la rencontre avec une bonne exécution au sol et par la passe. Cependant, les Patriotes n'ont jamais abandonné et ont gardé le moral jusqu'à la fin du match. « Il faut savoir garder la tête haute et surtout avoir du plaisir à jouer malgré l'adversité », a commenté l'entraineur-chef Cédric Quirion. « Ce fut une saison haute en émotion pour nos Patriotes et que de plaisir d'avoir eu à travailler avec ces jeunes qui ont su montrer toutes les belles valeurs que nous apportent le football sur le terrain comme en dehors. En espérant revoir tous ces jeunes à l'entrainement le printemps prochain et pour les saison suivantes », a-t-il conclu.

Collaboration au texte: Éric Dallaire