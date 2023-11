Pierre Lavoie inspire les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches 

La Salle Alphonse-Desjardins a récemment accueilli une conférence intitulée « Mettre la switch à on » et présentée par l'athlète et défenseur de la santé Pierre Lavoie.

Ce sont plus de 800 étudiants et étudiantes du Cégep Beauce-Appalaches des trois campus qui ont participé à cette conférence qui était également diffusée en direct à Sainte-Marie et à Lac-Mégantic.

Mise en place pour clôturer la semaine Énergie à donner, l’activité s’est poursuivie par une marche mobilisatrice autour des campus de Saint-Georges et de Lac-Mégantic ainsi qu’un workout à Sainte-Marie, visant à stimuler l'énergie de la communauté collégiale et à promouvoir un mode de vie sain et actif. En marge de l’événement, la semaine à thème a également offert d’autres activités, notamment des espaces de détente et un spectacle d'art clownesque.

C’est après avoir assisté à cette conférence avec le personnel du Cégep l'année précédente que les professeurs d’éducation physique Jean-Philippe Deblois et Daniel Jacques ont pris l’initiative d'inviter à nouveau Pierre Lavoie.

« Cette présentation s'alignait parfaitement avec le contenu de nos cours, représentant même une continuation naturelle du message que nous cherchons à transmettre, alors que nous souhaitions mettre l'accent davantage sur le plaisir de bouger au quotidien. Notre objectif était de donner aux étudiants et étudiantes les outils nécessaires pour maintenir une activité physique bien au-delà de leur parcours collégial, contribuant ainsi à promouvoir des habitudes de vie saines sur le long terme », ont mentionné les enseignants.

Éprouver du plaisir dans la pratique du sport

Le conférencier Pierre Lavoie a captivé son auditoire, soulignant l'importance de pratiquer l'activité physique au quotidien d’abord et avant tout avec plaisir. « Le plus important est de te trouver une activité qui te plaît et de passer à l’action. En plus de vivre de bons moments en solo, avec tes amis ou ton chien, ton cerveau sécrétera de précieuses hormones : l’adrénaline qui stimule les sens et te rend plus alerte ; l’endorphine qui fait disparaître les petits bobos ; et la dopamine, la drogue du bonheur. Tout ça gratuitement! ».

Il préconise de ne pas introduire la compétition à l'école avant l'âge de 14-15 ans, afin d’encourager les jeunes à développer un amour authentique pour l'activité physique.

Adopter un mode de vie sain et actif

L'impact positif de l'activité physique sur la santé et l'espérance de vie était l’un des sujets de Pierre Lavoie, soulignant qu’une pratique régulière pouvait prolonger jusqu'à 10 ans la longévité et retarder l'apparition de maladies. Il a encouragé la communauté étudiante à prendre soin de leur corps dès maintenant pour améliorer leur qualité de vie à long terme.

« Donnez-vous un objectif concret et marquez-le dans votre agenda. Faites de cet objectif un rendez-vous incontournable, et partagez-le avec vos amis. Ainsi, vous vous engagez pleinement et vous encouragez les autres à se joindre à l'aventure. »

Pratiquer des sports variés

Pierre Lavoie a également mis en avant l'importance de pratiquer divers types de sports, appuyant sur le fait que la variété est essentielle pour l’équilibre. En pratiquant différentes activités sportives, les individus peuvent maintenir leur niveau d'activité même en cas d'obstacles à la pratique de leur sport préféré.

Il a notamment insisté sur l’importance de pratiquer des sports des quatre sphères : la sphère terrestre, comme la marche, le vélo et la course, la sphère nautique, dont la natation, la sphère aérienne qui comprend la gymnastique et la sphère de sports de glisse tels que le ski et le patin.