Joshua Roy élu recrue du mois dans la Ligue Américaine de Hockey

Le natif de Saint-Georges, Joshua Roy n'arrête pas de faire parler de lui tant, son début de saison est incroyable avec les Rocket. Ce mardi 1er novembre, il a été élu recrue du mois en Ligue Américaine de Hockey (LAH).

Après avoir marqué pas moins de cinq buts et donné sept passes pour 12 points en sept matchs avec le Rocket, Joshua Roy continue sur sa belle lancée.

Le Beauceron a joué quatre matchs en octobre en débutant par un but et une passe lors des matchs d'ouverture du Rocket de Laval. Le 20 octobre dernier, il se fait remarquer une fois de plus en inscrivant trois buts et cinq points, permettant de mener son équipe à la victoire contre Rochester. Il a ajouté deux passes décisives à son compteur contre Belleville et Rochester.

Pour rappel, Joshua Roy avait été le choix de cinquième ronde des Canadiens de Montréal en 2021 pour la LNH et a fait ses débuts en professionnel avec Laval en 2022. Il a également remporté des médailles d'or avec le Canada lors des deux Championnat du monde junior en 2022 et 2023.