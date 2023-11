La saison se termine au Club de golf de Beauceville

Le Club de golf de Beauceville a annoncé la fin de sa saison 2023, qui aura été aussi bonne que les deux dernières.

En effet, malgré les années de pandémie, le club a su maintenir une très bonne fréquentation avec une hausse de ses revenues.

« On a reçu d’excellents commentaires tout au long de la saison sur la qualité du terrain et le club de Beauceville demeure " très compétitif " en ce qui concerne le rapport qualité-prix », a expliqué Jean-François Veilleux, directeur général.

L’année 2023 aura notamment été marquée par le remplacement de toute la flotte de voiturettes électriques et la construction du Minigolf la Mine d’or. À cause du temps pluvieux et de délais imprévus dans la réalisation du projet, l’inauguration du Minigolf n’aura cependant lieu qu’au printemps prochain.

Du golf en plein hiver

Le club de golf de Beauceville a rappelé que son simulateur de golf restait en fonction durant tout l’hiver. Les gens peuvent ainsi le louer pour s’amuser, ou encore pour suivre des leçons avec l’assistant-pro du Club Samuel Mathieu (certifié PGA).

« Merci à tous les visiteurs que nous avons accueillis avec plaisir cet été, sans oublier bien sûr tous nos membres qui nous soutiennent fidèlement d’année en année. À tous, nous vous souhaitons de passer un bon hiver et nous vous donnons rendez-vous le printemps prochain! », a conclu le directeur.