Hockey Québec: les trois Beauceronnes joueront une demi-finale

Les trois Beauceronnes, Ophélie Gilbert, Rosalie Breton et Victoria Veilleux, sont actuellement à Dawson Creek, en Colombie-Britannique avec l'équipe de hockey du Québec M18 pour le Championnat national féminin. Lors de leur second match, elles ont rencontré Saskatchewan et l'ont emporté 4 à 3, ce lundi 6 novembre. À noter que les trois ...