Tennis: Jean-Pascal Giroux se démarque en tournoi provincial

Jean-Pascal Giroux se trouvait parmi les meilleurs joueurs de moins de 14 ans qui participaient à un tournoi provincial de Tennis, à Repentigny, en fin de semaine.

Le jeune georgien de 13 ans a remporté tous ses trois matchs par le pointage de 6-0 et 6-1, 6-2 et 6-3 et finalement 7-5 et 6-0.Cela lui permet d'avoir accès au tableau principal pour le tournoi du 25 et 26 novembre.

Ces tournois font partie d’un circuit de trois événements comprenant deux étapes et un championnat québécois visant à sélectionner les athlètes québécois en vue des Championnats canadiens Fischer 2024 en salle.