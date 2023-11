Victoire des Chevaliers de Lévis ce dimanche

Les Chevaliers de Lévis ont démontré qu’ils étaient capables de marquer des buts ce dimanche après-midi dans un gain de 7 à 3 face à l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup devant une foule 448 spectateurs.

Les gros canons lévisiens ont retenti dans les quatre coins de l’aréna. Le capitaine des Chevaliers, Maxime Lambert, a mené la charge avec 2 buts. Son compagnon de trio, Nathan Langlois, a terminé la rencontre avec 2 buts et 2 passes tandis que Charles-Albert Pouliot s’est fait complice sur 3 buts. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont débuté le match sur les chapeaux de roues. Ils se sont montrés plus rapides et surtout plus robustes que vendredi dernier. De solides mises en échec ont été distribuées tout au long du duel.

L’attaque des Chevaliers débute à 3:37 lorsque Josh Demers déborde le défenseur avant de couper au filet pour marque son 4e but de la saison. Quelques minutes plus tard, Elliot Lacroix bat le gardien d’un tir précis. Ce but est survenu en avantage numérique. Nathan Langlois porte le pointage 3 à 0 et récupère la rondelle libre devant le but. Blanchis lors du dernier match, l’avantage numérique donne une priorité de 4 buts aux locaux. Emerik Paris marque son 2e but du weekend. Le rythme endiablé des Chevaliers force l’entraîneur du Collège Notre-Dame à changer son gardien avant la fin de la première période.

L’Albatros offre une bien meilleure opposition en deuxième période. Dommage pour eux lorsqu’ils voient deux de leurs lancers frappés atteindre les poteaux. Les joueurs de Pier-Luc Giguère se montrent opportunistes. Ils marquent deux buts sur neuf lancers. Le duo Lambert Langlois fait encore des siennes. Nathan Langlois aperçoit Maxime Lambert bien dégagé en zone adverse. Son lancer sur réception ne donne aucune chance au gardien adverse. Nathan Langlois porte la marque 6 à 0 avec son 2e but du match. Une aide est accordée à Philippe Boucher, le gardien des Chevaliers.

Nos Chevaliers nous donne la frousse en début de 3e période lorsque les visiteurs inscrivent 3 buts en l’espace de 1:36. L’entraîneur des Chevaliers demande un temps d’arrêt pour calmer sa troupe. Ce temps d’arrêt a été bénéfique car ses joueurs ont repris le contrôle du match. Alors que le pointage était de 6 à 3, Maxime Lambert contourne le filet adverse et loge la rondelle dans le haut de la cage. En plus d’être un but de toute beauté, ce but a mis fin à tout espoir à Rivière-du-Loup de revenir dans le match.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile : Nathan Langlois;

2e étoile : Charles-Albert Pouliot;

3e étoile : Maxime Lambert tous des Chevaliers.

Les Chevaliers recevront l’Intrépide de Gatineau dans un programme double soit vendredi le 24 novembre à 19 h 30 et le lendemain à 13 h 30.

Avec la collaboration d'Yvan Delisle des Chevaliers de Lévis M18AAA.