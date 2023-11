Défaite des Chevaliers en fusillade

Les Chevaliers de Lévis ont mal débuté hier soir leur série de deux matchs en 24 heures face à l’Intrépide de Gatineau.

En effet, les Lévisiens se sont inclinés par le pointage de 2 à 1 en tirs de barrage. Il s’agit de la 3e défaite des Chevaliers en pareille situation cette saison au sein de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec.

Malgré le fait que les locaux ont dominé le jeu en début de rencontre, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque sur leur premier lancer au but. Le but vient de Noah Cziment à 15:04 alors que son lancer bat Antoine Proulx du côté de la mitaine. Le gardien Antoine Proulx effectue un arrêt très important en fin de première période. Il se dresse lors d’une échappée et il permet à son équipe de retraiter au vestiaire avec un déficit de 1 but seulement.

Le début de la deuxième période appartient aux visiteurs. Ces derniers appliquent beaucoup de pression sur les joueurs de Pier-Luc Giguère. Le gardien lévisien poursuit son bon travail devant sa cage ce qui lui permet de garder son équipe dans le match. L’attaque des Chevaliers donne signe de vie à la mi-période. Ils manquent plusieurs chances d’égaliser le pointage. Après 40 minutes de jeu, les Chevaliers tirent encore de l’arrière 0 à 1.

Les Chevaliers transportent leur travail de fin de 2e période en 3 période. Ils dirigent 11 lancers contre 4 au dernier engagement. Maxime Lambert profite de la chute d’un défenseur gatinois pour rentrer en zone adverse. Ce dernier remet le disque à Nathan Langlois et l’attaquant des Chevaliers marque son 9e but de la saison. Ce but est survenu à 15:04. Les deux équipes s’échangent quelques bonnes chances de marquer dans les cinq dernières minutes de jeu. Le match devra aller en prolongation.

En période de prolongation, les deux équipes se sont appliquées à garder le contrôle de la rondelle. Aucune équipe n’a vraiment été menaçante à 3 contre 3.

Pour une troisième fois pour les Chevaliers le duel devra se terminer en tirs de barrage. Antoine Proulx a cédé à deux reprises tandis que son opposant Louca Connolly a été parfait face à Nathan Langlois et Maxime Lambert.

Les trois étoiles RDS sont Louca Connoly (L’Intrépide), Noah Cziment (L’Intrépide) et Maxime Lambert (Chevaliers).

Les deux même équipes se font face à nouveau aujourd'hui à compter à 13 h 30.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA