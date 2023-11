Le duo Langlois/Lambert fait la différence

Les Chevaliers ont divisé le programme double contre l’Intrépide de Gatineau grâce à un gain de 5 à 2, hier après-midi.

Le duo Langlois/Lambert a dirigé l’attaque des lévisiens. Nathan Langlois a terminé le match avec trois buts et une aide tandis que Maxime Lambert a obtenu un but et deux aides.

Les joueurs de Pier-Luc Giguère ont dirigé 52 lancers sur le gardien adverse pendant le match.

Le duel entre les deux équipes a débuté sensiblement comme celui de vendredi soir. Les visiteurs ont contrôlé le centre de la patinoire ainsi que leur enclave. Les Chevaliers n’ont obtenu que des lancers en périphérie. Aucun but n’a été marqué en première période.

Les visiteurs profitent d’un avantage numérique pour ouvrir le pointage à 13:47 mais moins de deux minutes plus tard, Nathan Langlois marque le premier de ses trois buts. Il s’agissait du 30e lancer des Chevaliers. Les Gatinois profitent encore de leur jeu de puissance pour reprendre les devants à 17:40. Les locaux remettent les deux équipes à la case départ lorsque Nathan Langlois inscrit son 2e but du match. Ce but est survenu alors qu’il ne restait que 4 secondes au second engagement.

Ne voulant pas perdre leurs deux matchs du week-end, les représentants de Chaudière-Appalaches trouvent une façon de percer la défensive adverse. Ils sortent en force en troisième période. Ces derniers inscrivent trois buts sans réplique. Dès le début de la période, Charles-Albert Pouliot reçoit une belle passe de Malcom Dumont pour marquer son 5e but de la saison. Maxime Lambert porte un dur coup à l’Intrépide. Le capitaine des Chevaliers reprend un retour de lancer pour marquer son 12e but de la campagne.

Tirant de l’arrière par deux buts, l’entraîneur de Gatineau retire son gardien avec de plus de trois minutes à faire au match. Le cerbère des Chevaliers, Philippe Boucher, se dresse devant sa cage et empêche toute remontée de la troupe outaouaise. Nathan Langlois complète son tour du chapeau dans un filet désert alors qu’il ne restait qu’une seconde au tableau indicateur.

Les trois étoiles RDS sont Nathan Langlois (Chevaliers) Maxime Lambert (Chevaliers) et Emerick Guèvremont (Intrépide).

Le prochain match des Chevaliers à domicile aura lieu vendredi 1er décembre prochain alors que le Phénix du Collège Esther-Blondin sera les visiteurs.

Il est à noter que lors de ce match au profit du Comptoir Le Grenier, les gens qui apporteront une denrée non périssable auront accès au match gratuitement.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA