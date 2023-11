Daniel Drouin sera le président d’honneur du 45e Gala du Mérite sportif beauceron

Daniel Drouin agira à titre de président d’honneur du 45e Gala du Mérite sportif beauceron qui aura lieu le 11 mai prochain à la salle Place de l’église à Saint-Georges à compter de 19 h.

Passionné de sports et impliqué dans son milieu depuis son jeune âge, Daniel Drouin est heureux de pouvoir s’impliquer afin de mettre en valeur les athlètes de la région. Propriétaire des dépanneurs Frigo pendant 24 ans et fondateur de Chronocité, une boutique spécialisée en vélo, course à pied, ski de fond et raquette, monsieur Drouin a toujours accordé une place importante au sport dans sa vie. En effet, ce Georgien d’origine a joué au hockey, au football, au soccer et au baseball. De plus, il s’est découvert une passion pour le vélo au début de la quarantaine. Bénévole émérite, Daniel Drouin s’est impliqué au hockey mineur, au tournoi Bantam, au Club Optimiste, auprès d’Opération Nez Rouge, sur le conseil d’administration du Tour de Beauce et même avec la chorale Les rossignols.

Retour sur l'édition 2023

Rappelons que cette année, c’est le dynamophile Jean-Sébastien Rhéaume qui avait remporté l’Élitas d’or du 44e Gala tenu au Centre multifonctionnel de Saint-Ephrem. Le basketteur, Marc-André Fortin et la joueuse de rugby, Sabrina Poulin avaient respectivement gagné les Élitas d’argent et de bronze. En tout, 25 Élitas avaient été remis.

Ouverture des mises en candidature

Il est maintenant possible de remplir le formulaire de mise en candidature pour cette 45e édition du Gala et ce, jusqu’au 2 février prochain.

Les performances doivent avoir été réalisées entre le 1e janvier et le 31 décembre 2023. Pour s’inscrire en ligne, il suffit d’accéder au site web www.meritesportifbeauceron.com/fr/inscription.

Notons que le gala sera diffusé en ligne et sur NousTV555 dès 19h le soir même.