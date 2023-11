Retour sur la fin de semaine du Canam Beauce-Appalaches

Les équipes de hockey du Canam Beauce-Appalaches étaient sur la glace en fin de semaine.

M13 AAA

Une seule partie au programme pour le M13 AAA en fin de semaine dernière. L’équipe se rendait au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières pour rendre visite au premier au classement général : les Estacades de la Mauricie. Louis-Joey Poulin place le M13 AAA en avance dès la cinquième minute de jeu. Les Estacades créent l’égalité en avantage numérique en début de troisième période. Nathan Hoarau-Lambert fait un excellent travail devant la cage du Canam et l’équipe résiste. La partie se terminer 1 à 1.

M13 ELITE

Deux parties au programme pour le M13 Elite. Les deux parties dans la région de l’amiante contre Les Harfangs de Sherbrooke et le Cascades Elite. Contre les Harfangs, tirant de l’arrière 4 à 1 et après deux périodes, le Canam essaye une remonté mais un but dans un filet désert vient anéantir la chance de victoire.

Le lendemain contre le Cascades, un début de rencontre plus productif de l’équipe avec 3 buts en première période pour avoir une avance de 3 à 2. Deux buts en deuxième porte l’avance par trois buts. Le Cascades revient avec 2 buts en troisième mais l’équipe tien bon et l’emporte 5 à 4. Nathan et Adam Duhamel ont été de deux belles performances de 3 points chacun.

M15 AAA

Programme double aussi à Black-Lake, Les Espoirs du Saguenay et le Blizzard de Québec étaient au rendez-vous.

Samedi, contre les Espoirs du Saguenay, l’attaque du Canam explose avec 6 buts et la défensive ne donne pratiquement rien et le Canam l’emporte 6 à 1, Dayle Poulin excelle devant le filet. Ludovic Plante et Louis-David Bédard y ont été chacun d’un doublé dans la victoire.

Dimanche contre le Blizzard, bien que le Canam donne 7 avantages numériques à l’adversaire, l’équipe s’en sort bien avec une partie nulle 1 à 1. Thomas Giguère à fermer la porte devant la cage du Canam.

M15 Elite

Samedi, l’équipe se rendait à Kingsey Falls pour y affronter le Cascades Elite.

Dimanche, l’équipe était de retour à Black Lake contre Les Corsaires De Pointe-Levy.

Une fin de semaine à oublier pour nos M15 Elite. Deux défaites de 8 à 1 contre le Cascades Elite et de 9 à 1 contre Les Corsaires.

M17 AAA

Deux parties au programme, Samedi contre Les Espoirs du Saguenay et dimanche contre le Blizzard AAA de Québec. Samedi, partie axée sur la défensive, un seul filet est inscrit de chaque coté dans une partie nulle de 1 à 1. Maverick Labonté été le seul marqueur du Canam. À noter l’excellente performance du gardien Antoine Lachance qui a sauvé son équipe à quelques reprises.

Dimanche, le Blizzard prend le contrôle du match en deuxième période avec 4 buts et le Canam M17 AAA s’incline 6 à 2.