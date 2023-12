Les Chevaliers terminent leur dernier match de l'année à domicile sur une victoire

Les Chevaliers disputaient leur dernier match en 2023 à domicile ce vendredi soir. La troupe de Pier-Luc Giguère a offert une belle victoire de 4 à 2 à leurs partisans face au Phénix du Collège Esther-Blondin devant une foule de 637 spectateurs.

Tous les joueurs ont mis l’épaule à la roue dans cette victoire. Les deux équipes ont offert un beau duel ainsi que de solides mises en échec qui ont été distribuées tout au long de l’affrontement.

Les représentants de Chaudière-Appalaches profitent d’un avantage numérique pour ouvrir le pointage. Lors d’une mêlée devant le filet, Nathan Langlois marque son 13e but de la campagne. Les visiteurs nivellent la marque également en avantage numérique lorsque le lancer de la pointe d’Alex Desmarais bat Antoine Proulx du côté de la mitaine.

Malgré le fait que les deux équipes aient écopé de plusieurs pénalités, un seul but a été inscrit en période médiane. Le défenseur des Chevaliers, Alexandre Dallaire, choisit le bon moment pour inscrire son premier but de la saison et porte la marque 2 à 1. Après 40 minutes de jeu, le match demeure très serré. La victoire peut aller d’un côté comme de l’autre.

Le troisième vingt fût très enlevant lorsque les locaux et le Phénix se sont échangés des belles chances de marquer. Les deux gardiens ont su garder leurs coéquipiers dans le match. Avec 5 minutes à faire et un pointage de 2 à 1, les Chevaliers écopent d’une pénalité. Ils devront se défendre à court d’un joueur à un bien mauvais moment. Lors de la même séquence, le capitaine, Maxime Lambert, soutire le disque au défenseur adverse et se présente seul devant le gardien qu’il déjoue avec une feinte de toute beauté. Le but est survenu en désavantage numérique. Un but important qui donne une avance de 3 à 1 pour les siens. L’entraîneur adverse retire son gardien en fin de match pour augmenter la pression. Le cerbère des Chevaliers est solide devant son filet. Dereck Asselin récompense son gardien en marquant dans un filet désert. Les visiteurs marquent leur deuxième but alors qu’il ne reste que 5 secondes à faire au match.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile : Maxime Lambert;

2e étoile : Antoine Proulx;

3e étoile : Nathan Langlois tous des Chevaliers.

Les Chevaliers disputeront leurs deux prochaines rencontres sur la route avant de participer au Challenge CCM M18AAA qui se déroulera du 13 au 17 décembre à Châteauguay. Ils seront de retour à domicile le 5 janvier 2024 alors que le Blizzard sera l’adversaire.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA